نمایشگاه روزهای سبز هرمزگان در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیر علی زاده رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی بعنوان یکی از کانال های معرفی کالا های تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا است و می تواند نقش موثری را در فرایند توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.

وی اظهار داشت: شرایط خاص و متفاوت آب و هوایی، استان هرمزگان را به یکی از استان های مستعد کشور در تولید محصولات خارج از فصل برای کشت و تولید بخش مهمی از محصول سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، هندوانه، فلفل و سیب زمینی و همچنین محصولات باغی کشور را فراهم کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مجاورت استان هرمزگان به دریا اشاره کرد و گفت: محصولات شیلاتی در استان هرمزگان از رونق بالایی برخوردار است و در این زمینه سرمایه گذاری های بسیار خوبی صورت پذیرفته بصورتیکه مزارع پرورش میگو توانسته صادرات محصولات خود را به کشورهای آسیایی و اروپایی گسترش دهند.

در ادامه شیر علی زاده صادرات ایران را به کشور عراق در سال 91 بالغ شش میلیارد دلار و میزان واردات از کشور عراق را 82 میلیون دلار اعلام کرد.

وی همچنین صادرات به کشور قزاقستان را در سال 91، 130 میلیون دلار و میزان واردات را 180 میلیون دلار اعلام کرد.

در پایان ضمن تشکر از شرکت نمایشگاههای بین المللی بندرعباس و فعالین بخش کشاورزی استان هرمزگان و همچنین استان های شرکت کننده عنوان نمود امیدوارم در سالهای بعد شاهد مشارکت بیشتر فعالین اقتصادی استان و کشور و حتی کشورهای دیگر باشیم.