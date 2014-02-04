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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

معصومی:

32 پروانه بهره برداری در زنجان صادر شده است

32 پروانه بهره برداری در زنجان صادر شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: طی 10 ماهه سالجاری 32 پروانه بهره‎برداری با دو هزار و 26 میلیارد ریال اعتبار و 576 نفر اشتغال‌زایی در این سازمان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شرکت تولید آب میوه و شربت مزرعه آفتاب دکانا افزود:  طرح‎های توسعه برخی شرکت‎ها در حال انجام است.

 وی ادامه داد:  امسال 507 جواز تاسیس با پیش‏‎بینی سرمایه‎گذاری به مبلغ بیش از 30 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 400 نفر صادر شده است.

معصومی گفت: 19 واحد از این طرح‎های سرمایه‎گذاری در شهرستان زنجان قرار دارد که این واحدها با 563 میلیارد ریال اعتبار و بیش از 300 نفر اشتغال فرصت مناسبی برای این شهرستان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: علاوه بر این تعداد اعلام شده برخی واحدهای تولیدی نیز درخواست مجوز داده و آماده بهره‎برداری هستند.

کد مطلب 2229039

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