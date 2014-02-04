32 پروانه بهره برداری در زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شرکت تولید آب میوه و شربت مزرعه آفتاب دکانا افزود: طرح‎های توسعه برخی شرکت‎ها در حال انجام است.



وی ادامه داد: امسال 507 جواز تاسیس با پیش‏‎بینی سرمایه‎گذاری به مبلغ بیش از 30 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 400 نفر صادر شده است.



معصومی گفت: 19 واحد از این طرح‎های سرمایه‎گذاری در شهرستان زنجان قرار دارد که این واحدها با 563 میلیارد ریال اعتبار و بیش از 300 نفر اشتغال فرصت مناسبی برای این شهرستان است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: علاوه بر این تعداد اعلام شده برخی واحدهای تولیدی نیز درخواست مجوز داده و آماده بهره‎برداری هستند.