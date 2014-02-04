32 پروانه بهره برداری در زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شرکت تولید آب میوه و شربت مزرعه آفتاب دکانا افزود: طرحهای توسعه برخی شرکتها در حال انجام است.
وی ادامه داد: امسال 507 جواز تاسیس با پیشبینی سرمایهگذاری به مبلغ بیش از 30 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 400 نفر صادر شده است.
معصومی گفت: 19 واحد از این طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان زنجان قرار دارد که این واحدها با 563 میلیارد ریال اعتبار و بیش از 300 نفر اشتغال فرصت مناسبی برای این شهرستان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: علاوه بر این تعداد اعلام شده برخی واحدهای تولیدی نیز درخواست مجوز داده و آماده بهرهبرداری هستند.
زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: طی 10 ماهه سالجاری 32 پروانه بهرهبرداری با دو هزار و 26 میلیارد ریال اعتبار و 576 نفر اشتغالزایی در این سازمان صادر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شرکت تولید آب میوه و شربت مزرعه آفتاب دکانا افزود: طرحهای توسعه برخی شرکتها در حال انجام است.
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