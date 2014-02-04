پیروزی میزان در برابر کاله جایگاه این تیم را در لیگ برتر والیبال تثبیت می کند

باقر سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اضافه شدن یک پاسور هلندی به تیم والیبال کاله آمل اظهار کرد: تیم کاله آمل یکی از تیم های قلدر والیبال کشورمان است که میزان خراسان توانسته از این تیم امتیاز خوبی بگیرد و در مسابقه دور رفت کاله را در خانه اش با مشکل مواجه کند.

وی افزود: مسابقه والییال تیم میزان خراسان در مقابل تیم کاله آمل که عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه اش دارد یک مسابقه حساس و شش امتیازی برای هر دو تیم است و پیروزی در این مسابقه می تواند جایگاه میزان را در رده سوم جدول لیگ برتر والیبال کشور تثبیت کند و تیم آمل را هم که هم اکنون با 37 امتیاز با تیم میزان هم امتیاز است را از رسیدن به سه امتیاز حساس بازدارد.

مربی تیم والیبال میزان خراسان بیان کرد: سوم شدن در لیگ برتر والیبال کشور یا حتی قرار گرفتن در جمع چهار تیم اول از این نظر اهمیت دارد که در بازی های مرحله حذفی هر تیم می تواند در دو بازی خانگی حضور داشته باشد ضمن اینکه ما اگر سوم شویم با تیم ششم جدول بازی خواهیم داشت که این مسئله هم به نفع تیم ما خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناسب جسمی و روحی بازیکنان میزان برای مسابقه در برابر کاله آمل ابراز کرد: به چز چند مورد کوفتگی جزئی مصدومی نداریم ضمن اینکه تیم از نظر روحی و روانی هم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

مسابقه تیم های میزان خراسان و کاله آمل در چارچوب هفته بیستم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور ساعت 17 چهارشنبه 16 بهمن ماه جاری در سالن مهران مشهد برگزار خواهد شد.