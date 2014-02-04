واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زینالو روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با راه اندازی رشته طب سنتی در دانشگاه درصددیم تا جوانان و دانشجویان مستعد را در این حوزه نیز شناسایی و جذب کنیم.

وی افزود: با این کار می توان داروخانه های سنتی را نیز راه اندازی کرده و درمان مردم را از داروهای طبیعی و سنتی و گیاهی توسعه دهیم.

زینالو تصریح کرد: راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی در قزوین از دیگر برنامه هایی است که برای سال آینده پیش بینی کرده ایم که در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری، نانو و داروسازی تاسیس خواهد شد.

سلامت جامعه در حوزه های مختلف تامین شود

وی بیان کرد: باید با تلاش شبانه ر وزی سلامت مردم در حوزه های مختلف تضمین شود که سرمایه گذاری در بخش های مختلف روحی، جسمی، روانی و جسمی افراد در سایر بخشها نیز تاثیرگذار است.

زینالو اظهارداشت: برای تحقق سلامت همگانی در کنار ساخت بیمارستان و درمانگاههای جدید و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز لازم است تا بستر فنی و ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیک هم فراهم شود تا بتوان از شیوه های نوین هم بهره مند شد.

وی افزود: با تربیت نیروی انسانی باید پاسخگوی مردم باشیم و ایجاد ساختار تحقیقاتی برای آموزش عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی هم ضروری است.

رسانه ها در اطلاع رسانی حوزه سلامت نقش آفرینند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: معمولا مردم فقط دانشگاه پزشکی و وزارت بهداشت را متولی سلامت می داند اما باید گفته همه در تامین این سلامت نقش مهمی بر عهده دارند و نگاه ما در برنامه پنجم مدیریت نوین جامعه است که به نظر می رسد نقش نهادهای دیگر و مردم بیش از 60 درصد است که در توسعه کیفی و کمی سلامت تاثیرگذارند.

زینالو گفت: رسانه های گروهی می توانند در آگاه سازی مردم و آشنایی با راههای رسیدن به سلامنت نقش موثری ایفا کنند و این مشارکت می تواند به کاهش هزینه ها منجر شود.

خدمت رسانی در روستاها توسعه یابد

این مسئول بیان کرد: وزارت بهداشت بدنبال تقویت خدمات درمانی در همه مناطق بویژه روستاهاست که به دلیل کمبود اعتبار برای جذب پزشک با مشکلاتی در این حوزه روبرو هستیم اما در مصوبه مجلس آمده است هم برای پزشک مازاد و بهبود کیفیت خدمات و ساخت و سازهای درمکانی از محل یک درصد ارزش افزوده استفاده شود.

زینالو گفت: باید سهم سلامت از منابع عمومی بالا برود و کیفیت خدمات هم بهتر شود و تقویت شورای عالی سلامت و امنیت روان در وزارزتخانه می تواند در این بخشمک باشد.

دو بیمارستان در حال تکمیل شدن است

این مسئول گفت: در حال حاضر دو بیمارستان 96 تختخوابی در تاکستان و 32 تختخوابی در آبیک در مراحل تکمیلی قرار دارد که با بیش از 94 درصد پیشرفت فیزیکی درآستانه بهره برداری است.

زینالو تصریح کرد: برای ساخت این دو بیمارستان تاکنون هشت میلیارد تومان هزینه شده و تکمیل آن به 10 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

وی از راه اندازی بخش CCU در بیمارستان شهید رجایی قزوین هم خبرداد و اظهارداشت: با افزایش 14 تخت به بیمارستان بوعلی، دو تخت سی سی یو، بزودی بخش نوزادان و CCU در بیمارستان رجایی نیز راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایان اظهارداشت: بیمارستان بزرگ 550 تختخوابی قزوین با 120 میلیارد تومان در دست مطالعه است که در صورت تصویب جایگزین بیمارستانهای قدیمی خواهد شد.

کشاورز: افتتاح چهار پروژه بیمارستانی در دهه فجر

عیسی کشاورز معتمدی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هم در این نشست گفت: در ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی، توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین، چهار پروژه بهداشتی ـ درمانی با هزینه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال، در شهرستان های قزوین و تاکستان با حضور مسئولان استان و شهرستان ها افتتاح خواهد شد.

کشاورز معتمدی تصریح کرد: در شهر قزوین، خوابگاه دانشجویی خلیج فارس با اعتبار 25 میلیارد ریال و بخش مراقبت های ویژه NICU مرکز آموزشی، درمانی کوثر با اعتبار 13 میلیارد و 700 میلیون ریال، و خانه بهداشت روستای طزرکش از بخش قاقازان غربی نیز با اعتبار 450 میلیون ریال آماده بهره برداری شده است.

وی اظهارداشت: در بخش قاقازان شهرستان تاکستان، پایگاه بهداشت روستای یحیی آباد با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.