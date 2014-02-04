20 فیلم سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بیرجند اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: انقلاب جمهوری اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و توانسته است فرهنگ ناب اسلامی را در دنیا گسترش دهد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران انقلابی اخلاقی بود و با پایبند بودن به اخلاق و آرمان های انقلاب توانست به مسیر اصلی خود برسد.

وی ادامه داد: برای انقلاب اسلامی خون های زیادی داده است تا بتواند از اصول و فرهنگ، قرآن واهل بیت دفاع کند و در مقابل دشمنان ایستادگی کند.

مطهری فر گفت: دشمنان این نظام و انقلاب و کشور از سال 57 تاکنون برنامه های زیادی برای خدشه دار کردن انقلاب داشته اند و برای اهداف خود جنجال های فراوانی بکار گرفته اند اما با هوشیاری و حضور مردم و رهبری معظم انقلاب تمام توطئه های دشمن خنثی شده است.

وی با اشاره به ابزاری هایی که دشمن در اختیار دارد، بیان کرد: دشمنان انقلاب اکنون از راه جنگ نرم و ورود به مسائل فرهنگی می خواهند انقلاب را دچار مشکل کنند که می بایست موضوع فرهنگ و هنر بسیار جدی تر از گذشته اقتدار اسلام و انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برساند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: بحث هنر و فیلم نمایشی ارزشی و دینی و توجه به آن می تواند کمک فراوانی به موضوع فرهنگ سازی و مقابله باجنگ نرم دشمن کند.

وی افزود: در تمامی استان ها و شهرستان ها نمی شود فیلم بلند ساخته شود اما می شود روی فیلم های کوتاه و مستند کار کرد.

مطهری در ادامه با اشاره به ارزشی بودن فیلم ها ادامه داد: در جامعه کنونی ظرفیت و فضا و نیرو های ارزشی هستند و می توانند در ساخت فیلم های ارزشی و دینی با سوژه های انقلابی و مذهبی و ملی کار کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی بیان کرد: جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی با 20 فیلم از تاریخ 18 بهمن در سینما فردوسی بیرجند اکران می شود.

وی یادآور شد: نمایش فیلم ها از جمعه 18 بهمن ماه روزی دو فیلم در سانس و با 50 درصد تخفیف اکران خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: جشنواره فیلم فجر یک فرصت است تا هنرمندان و دانشجویان و دانش آموزان و تمامی علاقمندان با حضور در سینما از دیدن فیلم ها لذت ببرند.

وی عنوان کرد : مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در 28 بهمن ماه با حضور مسئولین و عوامل فیلم ها منتخب برگزار خواهد شد و از فیلم برگزیده تقدیر خواهد شد.

برگزاری جشنواره استانی شعر فجر در خوسف

مطهری فر در ادامه از برگزاری جشنواره استانی شعر فجر در شهرستان خوسف خبر داد و بیان کرد این جشنواره همزمان با 19 بهمن با حضور مسئولین استانی و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد.

مدیرکل و فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در ایام دهه فجر نمایشگاه آثار برگزیده هنر های تجسمی فجر در بیرجند برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این نمایشگاه از 20 بهمن ماه در نگارخانه شهر واقع در میدان ابوذر برگزار می شود و علاقمندان می توانند از آن بازدید کنند.