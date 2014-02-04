بانوان در تثبیت نظام و تداوم انقلاب رکن اساسی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر سه شنبه در همایش بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری با بیان اینکه تشکیل نظام اسلامی برکات و دستاوردهای بزرگی برای بانوان ایران داشته است، بیان کرد: تحول فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حضور همراه با عزت و کرامت زنان در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی از جمله این دستاوردها است.

مولوی گفت: زنان همدوش مردان سهم عمده ای در پیروزی انقلاب اسلامی دارند که مهم ترین نقش زنان در این پیروزی، تربیت جوانان غیور و فداکاری بود که جان خویش را تقدیم ارزش های اسلامی، میهن و ولایت فقیه کردند.

وی ادامه داد: با آغاز نهضت اسلامی در ایران، زنان مسلمان نیز وارد میدان شدند و علیه حکومت ستمشاهی قیام کردند که همین حرکت زنان مجاهد و مبارز نهضت را قوت و تداوم بخشید و همزمان با پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، از منظر یک مصلح و راهبر، نگرش نوینی را در مورد زن ارایه کردند.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: از ماموریت های اصلی کمیته بانوان دهه فجر تبیین نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، انعکاس دستاوردهای علمی، فرهنگی، ورزشی بانوان در طول انقلاب اسلامی، شناسایی و تجلیل از زنان تأثیرگذار در پیروزی انقلاب و تشکیل ستادهای مردمی بانوان درمحلات مختلف است.

مجتبی مولوی بیان داشت: وضعیت موجود زن ایرانی نیازمند آسیب‌ شناسی گسترده‌ای است و این ایام فرصت مناسبی برای این بازشناسی است چراکه امروز در برخی شاخص‌های توسعه انسانی و دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، وضع مطلوبی نداریم و از ظرفیت آنان در امور اجرایی استفاده کامل بعمل نیامده است.