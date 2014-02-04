مساجد طراز اسلامي خراسان رضوی شناسايي و تجليل مي شوند

حجت الاسلام حسينعلي رحمتي با بيان اينكه اين طرح از سوي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري اجرا مي شود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:‌ در اين طرح 11 مسجد طراز اسلامي شناسايي شدند.

وي با بيان اينكه از اين تعداد شش مسجد در شهرستان هاي خراسان رضوي هستند ، افزود:‌ اين مساجد در شهرستان هاي تربت حيدريه، سبزوار، نيشابور، قوچان، كاشمر و گناباد قرار دارند.

با اعلام اينكه از اين مساجد در ايام دهه فجر تجليل خواهد شد ادامه داد:‌ در مراسم تجليل از اين مساجد ، پلاك مسجد طراز اسلامي در فضاي داخلي مسجد نصب خواهد شد.

حجت الاسلام رحمتي افزود:‌ همچنين از فعالان فرهنگي و دست اندركاران مساجد با اهداء تنديس و هديه تجليل مي شود. وي با بيان اينكه در مشهد نيز از پنج مسجد تجليل مي شود ادامه داد: اين مساجد داراي معيارها وملاك هاي مساجد طراز اسلامي هستند.

كارشناس مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اعلام اينكه مسجد صنعتگران، مسجد المنتظر(خيابان شهيد صادقي ) و مسجد موسي ابن جعفر (ع) بلوار هاشميه از

مساجد شناخته شده طراز اسلامي هستند افزود:‌ مسجد امام حسن مجتبي (ع ) بلوار وكيل آباد و مسجد امام سجاد (ع) نيز شامل مساجد طراز اسلامي در مشهد مي شوند.