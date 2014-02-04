54 درصد زنان سرپرست خانوار مازندران تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر سه شنبه در همایش نوعروسان تحت پوشش این جمعیت افزود: این بانوان سرپرست خانوار از خدمات و تسهیلات این نهاد در سال استفاده می کنند.

وی با اشاره به همایش 200 نوعروس استان در ساری گفت: امسال دو هزار نوعروس با اهدای کمک هزینه جهیزیه ازدواج در استان ورانه خانه بخت می شوند و برای تامی جهیزیه آنان 40 میلیارد ریال کمک شده است.

وی با بیان اینکه هزار زوح با حمایت خیران و تامین کمک هزینه جهیزیه روانه خانه بخت شدند، اظهار داشت: هزار زوج دیگر نیز تا پایان سال به خانه های بخت می روند.



باغبانی، یادآور شد: ماهانه برای امور درمانی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی مددجویان 180 میلیارد ریال هزنیه می شود و این درحالیست که ماهانه تنها 40 میلیارد ریال از کمکهای مردمی نصیب این نهاد می شود و مردم استان ماهانه یک میلیارد و 50 میلیون تومان صدقه می‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران به برخی آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی از دختران و پسران به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به یکدیگر و نبود تفاهم اخلاقی پس از ازدواج در مدت کوتاهی کانون زندگی‌شان دچار تزلزل شده و از هم می‌پاشد.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران نیز بر لزوم تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد و گفت: برای تحکیم بنیان خانواده باید از حضرت زهرا (س) و حضرت معصومه (س) درس گرفت.

مریم جمشیدی افزود: بانوان باید با الگو پذیری از این شخصیت های برحسته دین اسلام برای تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

در پایان این همایش علاوه بر اهداء جوايز به زنان موفق سر پرست خانواده به هر یک از نوعروسان چهار قلم کالا به عنوان جهیزیه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اهدا شد.