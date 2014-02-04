پیروزی تیم فوتبال پیام در مقابل سپید رود رشت ما را به روزهای خوب مان باز می گرداند

هاشم رهباردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرمای هوای مشهد در چند روز گذشته باعث شد تا بچه های تیم پیام مجبور شوند بر روی برف و یخ تمرین کنند.

وی افزود: البته سرمای هوا مانع تمرینات ما نشد اما به هر صورت احتمال سرماخوردگی و تحلیل قوای بدنی بازیکنان وجود دارد که ما باید مراقب این مسئله هم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد گفت: بازیکنان پیام در حال حاضر از روحیه بسیار خوبی برخوردار هستند و با توجه به اینکه پس از چند هفته بازی خارج از خانه در مسابقه با سپید رود رشت در خانه خودمان بازی خواهیم داشت فقط به پیروزی فکر می کنند.

وی افزود: پیروزی در این مسابقه آغاز دوباره روزهای خوب تیم پیام در لیگ دسته فوتبال کشور خواهد بود و تیم پیام با این پیروزی گام دیگری برای رسیدن به لیگ آزادگان را بر خواهد داشت.

رهباردار با بیان اینکه مسابقه در هفته های پایانی و در نیمه دوم لیگ بسیار سخت شده گفت: تیم های پایین جدول برای جلوگیری از سقوط و تیم های بالای جدول برای صعود تلاش می کنند و همین مسئله باعث شده هر یک از مسابقات مانند یک فینال سخت و حساس شود.

وی افزود: درست است که اگر بر روی کاغذ نگاه کنید خواهید دید پیام با 15 بازی و 25 امتیاز در مکان چهارم جدول و سپید رو رشت با همین تعداد مسابقه و 15 امتیاز در رده 11 جدول قرار دارد اما نباید از یاد برد که همین تیم سپید رو هفته گذشته تیم خوب اراک را شکست داد.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد گفت: سلمان زحمتکش که دچار مصدومیت شده بود به مسابقه با تیم سپید رو نخواهد رسید و در حال حاضر به جز وی مصدوم دیگری هم در تیم نداریم.

مسابقه تیم های پیام وحدت مشهد و سپید رود رشت در چارچوب مسابقات گروه(ب) لیگ دسته دو فوتبال کشور عصر روز چهارشنبه 16 بهمن ماه سال جاری در زمین چمن مجموعه تختی مشهد برگزار خواهد شد.