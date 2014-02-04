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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

بیداری افکار اجتماعی عامل جلوگیری از هجمه های فرهنگی

بیداری افکار اجتماعی عامل جلوگیری از هجمه های فرهنگی

رئیس دیوان عالی کشور گفت: برای جلوگیری از هجمه فرهنگی افکار اجتماعی باید بیدار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی با تبریک و گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند تبارک و تعالی ماموریت پیدا کردند که مردم را موعظه نمایند. « قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله » لذا قیام پیامبر برای خدا بود و قیام برای خدا پایه و اساس همه کارهاست و بخاطر همین است که قیام برای الله شکست ناپذیر است.

وی افزود: قیام تمام پیامبران، امامان و صالحان برای خدا بود از جمله قیام حضرت موسی (ع) که با یک عصا بر فرعون تا دندان مسلح پیروز شد برای خدا بود. و همین طور قیام حضرت پیامبر اسلام با آنکه 13 سال در مکه با افراد لجوج و بت پرست مبارزه کردند ادامه مبارزه را در هجرت و مهاجرت خود قرار دادند و با هجرت از مکه به مدینه و با حفظ شعائر اسلام به محض ورود نماز جمعه را برپا نمودند و حرکت خدائی خود را به نمایش گذاشتند لذا با دست خالی بر قلوب مردم حکومت و اسلام را جاری و اقامه کردند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز با آن همه مخالفین سرسخت با تبعید و هجرت از کشوری به کشور دیگر علیه نظام ستمشاهی قیام کردند.

وی تصریح کرد: ریشه تمام اصلاحات فرد و اجتماع به کار انداختن اندیشه‌هاست و مادامی که فکر ملتی در خواب باشد مورد هجوم دزدان و سارقان دین و آزادی و فرهنگ و استقلال قرار می‌گیرد. اما هنگامی که افکار اجتماعی بیدار و آزاد باشد از هجمه فرهنگی و اجتماعی دشمن مصونیت پیدا می‌کند و به زندگی آزادانه و سرافرازانه خود در پرتو عدالت ادامه می‌دهد.

وی یادآورشد: 12 بهمن سال 1357 آزادی و استقلال ایرانیان با قیام تاریخی و ورود حضرت امام (ره) به میهن اسلامی رقم خورد و نظام فاسد به نظام دینی و مردمی تبدیل شده و ارزش‌های الهی در جامعه رواج پیدا کرد و افکار بلند امام راحل «رضوان الله علیه» ملت ایران را از تاریکی و انزوا خارج کرد و قیام و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی در بستر اعتدال و دوری از افراط بود و به همین جهت نظام اسلام ناب محمدی (ص) با شاخص‌های ارزشی و با تفکر مردم سالاری دینی در جامعه گسترش پیدا کرد.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: حضرت امام «قدس سره» در 12 بهمن 1357 که از هواپیما پیاده شدند نه تانکی داشتند و نه مسلسلی فقط خودش بود و عبایش، امام با دست خالی و با حمایت اراده و دل‌های مردم توانست بر حکومت ستمشاهی پیروز شود و هدف آن حضرت کودتا نبود و تنها هدف ایشان الله بود که تا آخر پای آن ایستادند. امروزه ولایت فقیه یک نماد نیرومند و امنیت برای استمرار حکومت اسلام است که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سی و پنجمین سالگرد نظام دینی را با اقتدار پایدار و ماندگار و با نشاط جشن می‌گیریم.

گرکانی در پایان گفت: مسئولین عالی قضایی و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور با تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و پیروی از مقام معظم رهبری دهه فجر انقلاب اسلامی را به ملت بزرگوار تبریک گفته و از خداوند متعال مسئلت داریم ان‌شاءالله حکومت جمهوری اسلامی ایران را به حکومت جهانی حضرت مهدی «ارواحنا له الفداء »متصل کند.

 

کد مطلب 2229070

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