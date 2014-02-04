90 طرح اشتغالزایی همزمان با دهه فجر در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عبادی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یادگار ارزشمند امام راحل در آستانه فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد جمهوری اسلامی و ارائه خدمات به منظور توانمند سازی خانواده‌های جامعه هدف در ایام دهه فجر 90 طرح اشتغالزایی را افتتاح می‌کند.



وی با اشاره به اینکه طرح‌های اشتغالزایی افتتاحی دهه فجر در بخش‌های تولیدی، دامداری، طرح‌های صنعتی، خدماتی و طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی در سطح شهرستان‌های استان به مرحله اجرا در می‌آید، اضافه کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها 41 میلیارد و 850 میلیون ریال است.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشی تفکیکی از طرح‌های قابل افتتاح طی دهه فجر در شهرستان‌های استان بیان کرد: از مجموع طرح‌های اشتغال 20 مورد در شهرستان زنجان با اعتبار 19 میلیارد و 300 میلیون افتتاح می شود.



عبادی، همچنین به افتتاح 20 طرح اشتغال در شهرستان ابهر با اعتبار18 میلیارد و 500 میلیون اشاره کرد و گفت: امسال به مناسبت دهه فجر پنج طرح اشتغالزایی نیز در شهرستان خدابنده افتتاح می شود که اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها 500 میلیون ریال است.



وی افتتاح سه طرح اشتغال در شهرستان طارم با اعتبار 300 میلیون ریال از دیگر برنامه های اجرایی کمیته امداد استان در حوزه خودکفایی و اشتغال عنوان کرد و بیان داشت: امسال در شهرستان ماهنشان نیز 36 طرح اشتغال با اعتبار بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.



عبادی همچنین به افتتاح سه طرح اشتغالزایی در شهرستان خرم‌دره با هزینه 300 میلیون ریال اشاره داشت و اذعان کرد: طرح‌های افتتاحی شهرستان ایجرود به مناسبت دهه فجر نیز سه مورد است و در این راستا 450 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.