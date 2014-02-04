جشن بزرگ انقلاب با حضور 1357 دانش آموز لرستانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا دریکوند صبح سه شنبه در جریان تمرین گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان لرستانی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 12 هزار دانش آموز لرستانی عضو تشکل های مختلف سازمان دانش آموزی هستند.

وی عنوان کرد: این تشکلها شامل پیشتازان، فرزانگان، خبرنگاری جامع دانش آموزی و مجلس دانش آموزی است.

دریکوند با اشاره به برگزاری همایش دانش آموزی به مناسب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: این همایش روز چهارشنبه 16 بهمن ماه به صورت همزمان در 10 شهرستان استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش دانش آموزان عضو مجموعه فعالیت ها و مهارتهای آموزش داده شده در طول یکسال گذشته را در قالب سرود دانش آموزی، مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی را به اجرا در خواهند آورد.

مدیر سازمان دانش آموزی استان لرستان گفت: در این جشن 1357 نفر از دانش آموزان خرم آبادی شرکت خواهند کرد که این دانش آموزان از پایه های اول و دوم راهنمایی و دبیرستان و منحصر از بین دختران در قالب گروه فرزانگان خواهند بود.

دریکوند ادامه داد: پسران نیز در قالب گروه پیشتازان مراسم جداگانه ای را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و 700 دانش آموز در شهرستان خرم آباد عضو تشکل های مختلف سازمان دانش آموزی هستند عنوان کرد: نزدیک به دو هزار نفر در جشن روز چهارشنبه شرکت خواهند کرد.

دریکوند افزود: این دانش آموزان همه برنامه های آموزش دیده از جمله چادر زنی کمک های اولیه، حاملان قرآن، سرود و حلقه های نور را به کمک یک دانش آموز به عنوان یاور مربی که به جای مربی فعالیت ها را کنترل می کند اجرا خواهند کرد.

مدیر سازمان دانش آموزی استان لرستان در پایان گفت: با توجه به اینکه فعالیت تشکلهای پیشتازان و فرزانگان از مهر ماه سال 81 آغاز شده فارغ التحصیلان سالهای گذشته را که عضو سازمان بوده اند به عنوان مهمان ویژه به این جشن دعوت کرده ایم.