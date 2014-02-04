برپایی نمایشگاه خلاقیت با موضوع انقلاب اسلامی در مدارس قم

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آگاهی دانش آموزان از مسائل انقلاب اسلامی و مبانی و اصول اساسی انقلاب مهم ترین هدف از اجرای برنامه های دهه فجر در مدارس است تا دانش آموزان بتوانند بصیرت بخشی و دشمن شناسی داشته و از مسائل سیاسی ایران و جهان آشنا شوند.

وی بیان داشت: آگاهی دانش آموزان از ماهیت ضد دینی نظام سلطه قبل از انقلاب اسلامی و همدستی آن با رژیم پهلوی مهم ترین هدفی است که در برگزاری برنامه هایی در ایام دهه فجر بر آن متمرکز هستیم.

برگزاری دو جشن شادی بخش در ایام دهه فجر در مدارس

معاون پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به برنامه های عمومی دهه فجر در مدارس عنوان کرد: آذین بندی مدارس، تبلیغات محیطی با پوستر، بنر و پلاکارد، اجرای دو برنامه شادی بخش هدفمند در 12 و 19 بهمن که برابر ولادت امام حسن عسکری(ع) است و احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی و از جمله برنامه های عمومی در مدارس است.

وی ادامه داد: پرده خوانی، خاطره نویسی درباره انقلاب اسلامی به زبان اولیای دانش آموزان، شعرخوانی، همخوانی سرود ملی و برپایی ایستگاه های صلواتی از دیگر برنامه های عمومی در مدارس است.

معاون پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم افزود: حضور دانش آموزان در گلزار شهدا و نماز جمعه، اردوی موزه عبرت در تهران و شرکت خانواده های شهدا در مراسم های دهه فجر مدارس برنامه های ایام دهه فجر در مدارس است.

حمزه ای با اشاره به برگزاری نمایشگاه خلاقیت، مهارت و ابتکار دانش آموزان ابراز داشت: این نمایشگاه با موضوع انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در قالب هنرهای دستی و تجسمی، پوستر و نقاشی در مدارس استان برپا شده است.

شرکت 25 هزار دانش آموز در مسابقه کتابخوانی منتظرم بیایی

وی با اشاره به ویژه برنامه های دهه فجر در مدارس ابتدایی و متوسطه اول یادآور شد: مسابقه کتابخوانی "منتظرم بیایی" با موضوع مهدویت و انقلاب اسلامی میان 25 هزار دانش آموز ابتدایی در ایام دهه فجر برگزار می شود.

برگزاری مسابقه خاطره نویسی و روزنامه دیواری

معاون پرورشی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: مسابقه خاطره نویسی درباره انقلاب اسلامی از زبان اولیای دانش آموزان ابتدایی، مسابقه روزنامه دیواری و نقاشی با عنوان نوجوان و انقلاب اسلامی ویژه دانش آموزان دوره متوطه اول برگزار می شود.

وی تصریح کرد: همچنین مسابقه از وصیت نامه امام خمینی که در چهار صفحه خلاصه شده میان دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی و متوسطه اول و خلاصه شده آن در هشت صفحه برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم در ایام دهه فجر برگزار می شود.