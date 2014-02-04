تیم فوتسال پنت هاوس نیازمند حمایت های مادی مسئولان نیست

مجید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم مان در هفته جاری تمرینات مرتب و خوبی را پشت سر گذاشته است و برای حضور در مقابل تیم فوتسال نیک اندیشان اصفهان کاملا آماده است.

وی افزود: علی حسنی و مهدی ساربان دو نفر از بازیکنان خوب تیم مان دچار مصدومیت هستند که کادر پزشکی تیم تلاش می کند این دو بازیکن را به مسابقه با نیک اندیشان برساند.

رجایی با بیان اینکه تیم پنت هاوس در حال حاضر با 22 امتیاز در مکان چهارم جدول لیگ دسته یک فوتسال کشور قرار دارد گفت: تیم نیک اندیش نیز با 23 امتیاز یک پله بالاتر از تیم ما ایستاده و هر یک از دو نیم که بتوانند در این بازی پیروز شوند شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر فوتسال کشور خواهند داشت.

وی با اشاره به آنالیز تیم نیک اندیشان بیان کرد: در آنالیزی که از فیلم بازی نیک اندیشان داشته ایم متوجه شدیم این تیم با نیم فصل اول تفاوت های داشته است و به رقم دوندگی های خوبی که بازیکنان این تیم دارند اما از نظر فنی حرف زیادی برای گفتن ندارند که امیدوارم ما با استفاده از همین نقطه ضعف حریف آنها شکست دهیم.

مربی تیم فوتسال پنت هاوس مشهد بیان کرد: تیم ما تا پایان فصل سه بازی دیگر دارد که اگر در این سه بازی بتواند پیروز شود یکی از شانس های اصلی صعود به لیگ برتر فوتسال کشور خواهد بود.

وی افزود: تیم پنت هاوس از پس از مسابقات دهه فجر سال گذشته به صورت کاملا سازمان یافته شکل گرفت و با حمایت های مادی و همه جانبه عباس رجبی مدیر و حتمی مالی تیم توانست فصل نسبتا خوبی را در لیگ دسته یک فوتسال کشور بگذراند که امیدوارم با صعود تیم به لیگ برتر بتوانیم موفقیت هایمان را کامل کنیم.

رجایی همچنین با انتقاد از عدم حمایت مسئولان استان و هیئت فوتبال خراسان رضوی از ورزش استان بویژه ورزش فوتسال ابراز کرد: تیمی مثل پنت هاوس نیازمند حمایت مادی هیئت فوتبال یا مسئولان شهر نیست و اگر آقایان مسئول برای دیدن بازی های ما به سالن مسابقه بیایند هم در روحیه ما و بازیکنانمان و همچنین حامی مالی تیم تاثیر خوبی خواهد داشت اما متاسفانه همین نوع حمایت معنوی هم از ما صورت نمی گیرد و نتیجه این می شود که برخی از حامیان مالی پس از مدتی سرمایه گذاری در ورزش استان کلا از ورزش کنار می کشند.

مسابقه فوتسال تیم های پنت هاوس مشهد و نیک اندیشان اصفهان در چارچوب مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور ساعت 15 پنجشنبه 17 بهمن ماه جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.