  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

خنجری:

خسارت برف سنگین در غرب مازندران جدی است

خسارت برف سنگین در غرب مازندران جدی است

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران گفت: خسارت وارده ناشی از بارش سنگین برف به مناطق مختلف استان جدی است.

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برف بسیار سنگین بوده است و شرایط کنونی نیز اجازه برآورد خسارتها را نمی دهد ولی این حادثه به اراضی کشاورزای، باغات مرکبات و زیرساختهای و آب و برق و ... خسارت وارده کرده است.

وی با قدردانی از مردم خوب و با فرهنگ غرب استان یادآور شد: در شرایط کنونی نمی توان برآورد خسارات از بخش های مختلف را انجام داد و باید شرایط پایدار شود تا بتوانیم کار برآورد خسارات را انجام دهیم.

خنجری یادآور شد:  برق شهرستان رامسر که تا دیروز قطع بود در 95 درصد مناطق برقرار شده است و حدود 80 درصد برق شهرستان تنکابن نیز به مدار بازگشته است.

هادی خنجری افزود: وقتی برق وصل باشد، شبکه آبرسانی نیز به مدار باز بر می گردد، و قطعی برق دلیل اصلی اختلال در سیستم آبرسانی بوده است و طبیعتا با بازگشت برق به مدار، نانواییها نیز فعال می شوند و نان و مواد غذایی مردم تامین خواهد شد.

کد مطلب 2229081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه