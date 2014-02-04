خسارت برف سنگین در غرب مازندران جدی است

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برف بسیار سنگین بوده است و شرایط کنونی نیز اجازه برآورد خسارتها را نمی دهد ولی این حادثه به اراضی کشاورزای، باغات مرکبات و زیرساختهای و آب و برق و ... خسارت وارده کرده است.

وی با قدردانی از مردم خوب و با فرهنگ غرب استان یادآور شد: در شرایط کنونی نمی توان برآورد خسارات از بخش های مختلف را انجام داد و باید شرایط پایدار شود تا بتوانیم کار برآورد خسارات را انجام دهیم.

خنجری یادآور شد: برق شهرستان رامسر که تا دیروز قطع بود در 95 درصد مناطق برقرار شده است و حدود 80 درصد برق شهرستان تنکابن نیز به مدار بازگشته است.



هادی خنجری افزود: وقتی برق وصل باشد، شبکه آبرسانی نیز به مدار باز بر می گردد، و قطعی برق دلیل اصلی اختلال در سیستم آبرسانی بوده است و طبیعتا با بازگشت برق به مدار، نانواییها نیز فعال می شوند و نان و مواد غذایی مردم تامین خواهد شد.