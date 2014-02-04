تعویض ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده کشور 10سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه در مراسم بهره‌ برداری از خطوط تولیدی شرکت بهمن دیزل اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که تعویض آنها با خودروهای نو به ۱۰ سال تولید خودرو نیاز دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: کشور ایران در بخش صنعت به ویژه صنعت خودروسازی که صنعت مادر به شمار می‌رود از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است و براساس آمارها بازار خودرو ایران توانایی خوبی برای گسترش دارد که باید از این ظرفیت ها برای نوسازی خودروهای فرسوده استفاده کرد.

وی با اشاره به موقعیت مناسب بازار خودرو ایران و ایجاد منطقه آزاد خودرویی، ابراز داشت: کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته که از شرکت‌های خودروسازی بزرگ دنیا فاصله زیادی دارد، زیرا بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا در شرق و غرب قرار دارند بنابر این بازار خودرو ایران از موقعیت خوبی در منطقه برخوردار است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بسترهای موردنیاز برای ورود بخش خصوصی به عرصه های مختلف به ویژه صنعت آماده است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.

رحمانی با اشاره به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در در حوزه صنعت گفت: قانون حمایت از سرمایه گذار یکی از این موارد است که بر اساس آن اصل سرمایه و سود آن توسط دولت تضمین می شود و این موضوع در دنیای تجارت موضوع حائز اهمیتی است.

وی افزود: سرمایه‌های اصلی در کشور ایران مدیران و نیروهای متخصص و کارآمد هستند و به واسطه این نیروها می‌توان به پیشرفت‌هایی بیشتر از این دست یافت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به این که توان ایران از نظر تولید در بخش خودرو سازی بالاست، انتظار می‌رود تولید خودرو تا حد ممکن داخلی باشد و براساس تکیه بر توانمندی‌های داخلی صورت گیرد.

رحمانی با اشاره به لزوم حرکت صنعت خودروسازی کشور به سمت تولید محصولات هوشمند متذکر شد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال تولید خودروهای هوشمند هستند که انتظار می‌رود تولید کنندگان داخلی نیز در این مسیر حرکت کنند تا به پیشرفت‌های مطلوبی در عرصه تولید خودروهای هوشمند برداریم.