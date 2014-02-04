پنجمین جشنواره استانی سرودهای انقلابی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کائیدی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ظهر سه شنبه در مراسم برگزاری پنجمین جشنواره استانی سرودهای انقلابی اظهار داشت: این جشنواره با همکاری چند دستگاه اجرایی استان و همچنین ستاد دهه فجر لرستان برگزار شده است.

وی بیان داشت: دستگاههای مختلفی مانند آموزش و پرورش، شرکت شیر پگاه، محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد دهه فجر و کمیته کودک و نوجوانان در برگزاری این جشنواره همکاری داشته اند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با اشاره به حضور گروههای مختلف از شهرستانهای لرستان گفت: در نهایت هفت گروه سرود از شهرها و نهاد های مختلف استان به مرحله نهایی راه یافتند.

کائیدی با بیان اینکه این گروهها امروز در قالب این مراسم به رقابت خواهند پرداخت تصریح کرد: گروههای راه یافته به مرحله نهایی شامل گروه سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره سه خرم آباد، گروه سرود کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان اشترینان و گروه سرود نوای فلک الافلاک هستند.

وی همچنین با اشاره به دیگر گروه های سرود راه یافته به مرحله نهایی جشنواره سرودهای انقلابی استان لرستان گفت: همچنین در این مرحله گروههای سرود دبستان شهید عباس کامیاب ناحیه دو خرم آباد، گروه های سرود تهذیب کمیته امداد امام خمینی(ره) خرم آباد و دورود حضور دارند.

