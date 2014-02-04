تفرقه مانع توسعه و پیشرفت کرمانشاه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی روز سه شنبه در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان افزود: با ایجاد وحدت بین گروه های سیاسی استان بدون تردید با توفیقات خوبی در تمامی عرصه ها برخوردار خواهیم شد زیرا تفرقه در گذشته مشکلات زیادی برای استان به وجود آورده بود.

وی اظهار کرد: مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی ذیربط باید بر مبنای ایجاد وحدت و دوستی بین کارگران و کارفرمایان باشد و چنانچه اختلاف و دوگانگی بین آنان مشاهده می شود در جهت رفع آن باید تلاش کرد.

رضایی با بیان اینکه با ایجاد وحدت می توانیم بر مشکلات فائق آییم، اظهار داشت: از روزی که به کرمانشاه آمده ام همواره بر وحدت کلمه تاکید داشته ام زیرا با این عامل است که می توانیم مسیر توسعه، شکوفایی و بالندگی استان را هموار سازیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نیروهای توانمند استان اظهار کرد: با وحدت و انسجام می توانیم از این نیروها در جهت توسعه، شکوفایی و پیشرفت منطقه بهره بگیریم.

وی در ادامه گفت: در راستای حل مشکلات طرح های صنعتی راکد و نیمه راکد و همچنین توسعه واحدهای صنعتی فعال، برنامه ریزی لازم می کنیم و در این زمینه از دستگاه های اجرایی ذیربط جدیت و تلاش ویژه می خواهیم.

رضایی افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت بین مردم ایران به پیروزی رسید و دشمنان با ایجاد تفرقه نتوانستند که مانع پیروزی انقلاب شوند.

وی گفت: بعضی از کارخانجات استان که موفق عمل کرده اند و دارای بازدهی بسیار مطلوبی هستند بدون تردید بر عامل وحدت تکیه داشته اند و با این نوع رفتار، کارگران خود را جدا از توفیقات شرکت و کارخانجات نمی دانند.

رضایی در پایان، ارائه آموزش به نیروهای کار را بسیار مناسب برای اشتغالزایی جوانان عنوان کرد و گفت: آنچه که باید به آن حساس باشیم تعلیم و تربیت نیروی متخصص و آموزش دیده در رشته های مختلف فنی و حرفه ای است زیرا نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل توسعه است.