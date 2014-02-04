محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کنار تمام برنامه‌های متنوعی که در قالب اعزام‌های مختلف به رقابت‌های لیگ‌های تنیس روی میز باشگاه‌های کشور و همچنین مسابقات قهرمانی کشور داریم، برنامه‌ریزی و انجام مطلوب پیکارهای درون استانی نیز در اولویت مهمترین برنامه‌های هیئت تنیس روی میز استان قم قرار دارد.

وی بیان داشت: امسال نیز همانند سال‌های اخیر چندین اعزام به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور داشته‌ایم و خوشبختانه شاهد درخشش استعدادهای تنیس روی میز قم در جدال با برترین‌های رده های سنی مختلف تنیس روی میز کشور بوده‌ایم.

دبیر هیئت تنیس روی میز استان قم در ادامه از برگزاری و معرفی تیم های برتر مسابقات لیگ باشگاه‌های قم خبر داد و ابراز داشت: رقابت های لیگ تنیس روی میز باشگاه های قم با حضور تمام پینگ پنگ بازان برتر استان در قالب 10 تیم شرکت کننده برگزار شد و سرانجام تیم مخابرات به مقام قهرمانی دست یافت.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این مسابقات رشد بیش از پیش تنیس روی میز قم بود و اینکه با برگزاری رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های قم، انگیزه بازیکنان برای تمرینات بیشتر شود، ضمن اینکه از باشگاه‌ها به سبب حضور در این مسابقات قدردانی می‌کنیم.

عموئیان در ادامه در مورد چگونگی برگزاری این دوره از رقابت‌های لیگ پینگ پنگ باشگاه‌های قم عنوان کرد: هدف از حضور یک بازیکن جوان و نوجوان در ترکیب تیم‌ها، رقابت آنها و بازی کردن با نفرات بزرگسال استان بود و هیئت به شکلی برنامه ریزی کرده که با این کار و با بها دادن به پینگ پنگ‌بازان رده‌های سنی زمینه بروز استعدادهای آنها فراهم شود.

وی اضافه کرد: در این مسابقات تیم‌های شرکت کننده ابتدا در دو گروه پنج تیمی با یکدیگر به شکل دوره‌ای رقابت کردند تا در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرده و در مرحله بعد هم بازی‌ها به صورت حذفی ادامه یابد و بدین ترتیب تیم های تنیس روی میز مخابرات و شهید محمدی به دیدار نهایی رسیدند و تیم مخابرات با کسب برتری مقابل حریف خود به مقام قهرمانی دست یافت.

دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم در پایان اظهار داشت: در رده بندی نهایی این دوره از پیکارها تیم های تنیس روی میز مخابرات، شهید محمدی به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند، ضمن اینکه تیم های شهید بکایی و تفرش در رده های سوم و چهارم ایستادند.