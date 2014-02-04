دبیرکل جدید سازمان همکاری های اسلامی امشب به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه های وزارت امور خارجه دبیرکل جدید سازمان همکاری های اسلامی قرار است در این سفر با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و در خصوص همکاری های دو جانبه و تحولات منطقه به خصوص مسایل مبتلا به جهان اسلام از جمله قضیه فلسطین و اوضاع سوریه گفتگو و تبادل نظر نماید.

اضافه می نماید جمهوری اسلامی ایران در راستای مواضع اصولی خود در اهتمام جدی به مسایل جهان اسلام، اهمیت ویژه ای برای سازمان همکاری های اسلامی قایل است و دارای جایگاه ویژه و تاثیرگذاری در این سازمان می باشد و در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از اعضای تاثیرگذار ین سازمان مهم تبدیل شده است.