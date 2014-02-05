رابطه دولت و دربار در عصرصفوی بررسی می شود/ نشست«تحلیل وضعیت اجتماعی کشور» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست«رابطه دولت و دربار درعصرصفوی» با سخنرانی دکتر محمد بحیرایی خواهد بود. این نشست شنبه 19 بهمن از ساعت 10تا12 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. سالن اندیشه پژوهشگاه در بزرگراه کردستان- نبش خیابان 64 غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- طبقه سوم- سالن اندیشه واقع است.

همچنین گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی نشست«تحلیل وضعیت اجتماعی کشور» را برگزار می‌کند.

این نشست باسخنرانی دکتر سید حسن موسوی چلک (مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر) یکشنبه 20 بهمن ساعت 17در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی برگزار می شود.

انجمن در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع است.