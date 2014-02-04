فرصت جدید وزارت ورزش و جوانان به سمن ها

محسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مشارکت عامه مردم یکی از مولفه های توسعه است. جوانان نیز به عنوان سرمایه های انسانی کشور با مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نقش بسزایی در توسعه پایدار کشور ایفا می کنند.

وی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در آموزش و تربیت نسل جوان کشور ادامه داد: در ساختار طراحی شده از سوی وزارت ورزش و جوانان، این امکان برای سمن های جوانان فراهم شده تا در قالب ارتباط و تعامل دوسویه وارد میدان مشارکت و فعالیت اجتماعی شوند.

به گفته زارعی، جوانان عضو سمن ها خودشان وارد عرصه فعالیت می شوند و با تمرین و ممارست، سطح توانمندی، مسئولیت پذیری و جامعه پذیری خود را ارتقا می بخشند. از سوی دیگر جامعه به واسطه ظرفیت بالای جوانان و ویژگی های نسلی این قشر، از موهبت مشارکت جوانان در اداره امور کشور بهرمند خواهد شد.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان صحبت های خود را اینگونه تکمیل کرد: جوانان به دلیل ویژگی های خاص مقطع سنی خود از انگیزه، پویایی، نشاط، میل، توانمندی و انرژی بیشتری برخوردارند. این ویژگی ها موجب حضور پررنگ تر جوانان در فعالیت های اجتماعی می شود. در نتیجه مشارکت های اجتماعی جوانان نمود و بروز بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارد.

وی در پایان گفت: متاسفانه برخی از جوانان تصور می کنند در روند پیشرفت کشور نقشی ندارند و یا سازوکاری برای اجرایی و عملیاتی کردن افکارشان وجود ندارد. خوشبختانه بستر مناسبی بوجود آمده تا خلاقیت و ایده های جوانان ظهور و بروز یابد. جامعه نیز به خوبی، از این ظرفیت بهره مند شده و نگرانی های مسئولین و مردم، در این حوزه بر طرف خواهد شد.