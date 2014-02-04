مساجد پایگاه اصلی مردم در انقلاب بودند/ روحانیون تاثیرگذارترین قشر در دوران انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقی زاده سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مساجد عاملی اصلی انقلاب اسلامی مردم ایران و تداوم آن بودند و بر همین اساس این مراکز باید همیشه فعال بوده و با برنامه های محتوایی، مردم را تغذیه فکری کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش بازار و بازاریان در پیروزی انقلاب و ضرورت حضور آنها در جشن های دهه فجر گفت: بازاریان نقش تاثیرگذاری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و اکنون به شکرانه این انقلاب می توانند در اقدامی هماهنگ بر سردر مغازه ها پرچم زده و از طرف اتحادیه ها و صنوف بازاری، برنامه هایی تدارک ببینند.

وی مدارس و مراکز آموزش عالی را در در روند پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی از مهمترین حوزه ها دانست و افزود: از معلمان و اساتید دانشگاهی انتظار می رود با تبیین درست مسائل انقلاب، دانش آموزان و دانشجویان را در برگزاری جشن ها و برنامه های مختلف دهه فجر سهیم کنند.

تقی زاده با بیان اینکه نقش بانوان، مادران و خواهران در شکل گیری انقلاب پررنگ بوده، از آن ها خواست با تشویق خانواده و همراه آنها در راهپیمایی 22 بهمن ماه مثل صحنه های مختلف حضور خود را نشان دهند.

وی روحانیون را تاثیرگذارترین قشر در دوران انقلاب خواند و اظهار کرد: این قشر در دوران پیش از انقلاب تبیین کننده ظلم های رژیم پهلوی بوده و هنگام انقلاب پیشرو بودند که در راس آن ها حضرت امام خمینی(ره) با تدابیر حکیمانه خود موجب آگاهی مردم و وقوع انقلاب برخواسته از دل مردم شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان از مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب نام برد و گفت: مردم در کنار اسلام و ولایت فقیه به عنوان ارکان اصلی پیروزی انقلاب، رکن دیگری بودند که توانستند حول محور اسلام پیروز شده و دست بیگانگان را از منافع کشور قطع کرده و ار از سلطه آن ها نجات پیدا کنند.