تصادفات رانندگي باعث مرگ هفت كردستاني شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان نادری ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران كردستاني با اشاره به اينكه در سال جاری 49 راننده مسافربری و باربری تست اعتیاد آنها مثبت بود و با آنها برخورد قانونی شد، اظهار داشت: سال گذشته شش نفر تست مثبت اعتیاد در پایانه های استان داشتند و با توجه آمار امسال می توان گفت پلیس در این حوه توانسته عملکرد خوبی داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي مقابله با رانندگاني كه مشروبات الكلي مصرف مي كنند، افزود: همچنین در سال گذشته پنج نفر از رانندگان باربری و مسافربری تست الکل آنها مثبت بوده و امسال تاکنون 25 نفر شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رئیس پلیس راه کردستان بیان کرد: خوشبختانه با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در شش ماهه اول سال جاری شاهد کاهش 12 درصدی تصادفات در سطح استان کردستان بوده ایم و انتظار مي رود كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

نادری در بخش دیگری از سخنان خود به فوت هفت نفر از شهروندان استان در سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 10 روز گذشته به دلیل برف و لغزندگی جاده ها چهار فقره تصادف در محوره های استان به وقوع پيوست.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش هاي ثبت شده از محل حوادث رانندگي در جاده هاي استان كردستان متاسفانه هفت نفر در اين 10 روز جهان خود را از دست داده اند و شماري ديگر نيز زخمي شدند.

نادري ضمن تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات راهنماي و رانندگي در جاده هاي استان كردستان، بيان كرد: مجهز بودن ماشین ها به امکانات و تجهیزات زمستانی ضروری است و می تواند از بروز حادثه های تاسف بار جلوگیری کند.

رئیس پلیس راه کردستان با اشاره به این مطلب که در حال حاضر تمامی راه های استان باز است، افزود: با رانندگانی که تجهیزات زمستانی ندارند برخورد قانونی می شود و از تردد آنها در جاده هاي استان جلوگيري مي شود.