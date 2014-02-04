نجات 7 گردشگر خارجی گرفتار در برف در کرمان/ اقلام امدادی بین مسافران در راه مانده توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله پورحسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اسکان 97 نفر از مسافران در راه مانده خبر داد و اظهار داشت: این مسافران در24 ساعت گذشته گرفتار برف شده بودند که به کمک امدادگران هلال احمر در ساختمان مسجد اوالفضل( ع) سیرچ و پایگاه امداد و نجات بین شهری سیرچ اسکان یافته اند.

این مسئول ادامه داد: بارش این برف در شهر کویری و همچنین کویر لوت بی سابقه بوده و در نتیجه این بارش سنگین جاده شهداد- کرمان در محور تونل به دلیل برف سنگین مسدود شد.

وی تصریح کرد: پایگاه امداد و نجات بین شهری سیرچ و کویر در پی این بارش بی سابقه به حالت آماده باش در آمد.

پور حسینی اذعان داشت: امدادگران هلال احمر موفق به نجات و اسکان هفت نفر توریست خارجی از برف و کولاک شدند.

وی یادآور شد: این هفت نفر توریست اتباع کشورهای ایتالیا، آلمان و اتریش بودند که در برف گرفتار شده بودند و امدادگران هلال احمر آنها را در پایگاه بین شهری اسکان دادند.

این مسئول از اعزام دو اکیپ امدادی به منطقه خبر داد و گفت: از سوی هلال احمر اقلام امدادی شامل کنسرو، نان، خرما و پتو نیز بین مسافران و خودروهای در راه مانده توزیع شده است.

