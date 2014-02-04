برف کنکور کارشناسی ارشد 93 را به تعویق انداخت/ برگزاری آزمون در روزهای 23 تا 25 بهمن

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: براساس گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان و خانواده­ هاي آنان، مسؤولين استاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي بعمل آمده با وزارت كشور در رابطه با عدم امكان حضور داوطلبان يا مشكلات حضور به موقع در حوزه­ هاي امتحاني، سازمان سنجش آموزش كشور به منظور رفاه حال داوطلبان ترتيبي اتخاذ کرد.

وی افزود: به این ترتیب آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 جلسات امتحانی صبح و بعد از ظهر 16 و 17 و 18 بهمن به ترتیب در روزهاي چهارشنبه 23 ، پنج­شنبه 24 و جمعه 25 بهمن­ ماه برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: اطلاعيه تكميلي اين سازمان ساعت 14 روز شنبه 19 بهمن­ ماه از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 پیش از این قرار بود این آزمون در صبح و بعد از ظهر روزهای 16 و 17 و 18 بهمن ماه 92 برگزار شود.