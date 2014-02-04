برف کنکور کارشناسی ارشد 93 را به تعویق انداخت/ برگزاری آزمون در روزهای 23 تا 25 بهمن

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: براساس گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان و خانواده هاي آنان، مسؤولين استاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي بعمل آمده با وزارت كشور در رابطه با عدم امكان حضور داوطلبان يا مشكلات حضور به موقع در حوزه هاي امتحاني، سازمان سنجش آموزش كشور به منظور رفاه حال داوطلبان ترتيبي اتخاذ کرد.
وی افزود: به این ترتیب آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 جلسات امتحانی صبح و بعد از ظهر 16 و 17 و 18 بهمن به ترتیب در روزهاي چهارشنبه 23 ، پنجشنبه 24 و جمعه 25 بهمن ماه برگزار می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: اطلاعيه تكميلي اين سازمان ساعت 14 روز شنبه 19 بهمن ماه از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 پیش از این قرار بود این آزمون در صبح و بعد از ظهر روزهای 16 و 17 و 18 بهمن ماه 92 برگزار شود.
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