  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

برف کنکور کارشناسی ارشد 93 را به تعویق انداخت/ برگزاری آزمون در روزهای 23 تا 25 بهمن

برف کنکور کارشناسی ارشد 93 را به تعویق انداخت/ برگزاری آزمون در روزهای 23 تا 25 بهمن

سازمان سنجش آموزش كشور اعلام کرد: زمان برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 به دلیل گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان به تعویق افتاد.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: براساس گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان و خانواده­ هاي آنان، مسؤولين استاني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي بعمل آمده با وزارت كشور  در رابطه با عدم امكان حضور داوطلبان يا مشكلات حضور به موقع در حوزه­ هاي امتحاني، سازمان سنجش آموزش كشور به منظور رفاه حال داوطلبان ترتيبي اتخاذ کرد.

وی افزود: به این ترتیب آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 جلسات امتحانی صبح و بعد از ظهر 16 و 17 و 18 بهمن به ترتیب در روزهاي چهارشنبه 23 ، پنج­شنبه 24 و جمعه 25 بهمن­ ماه برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: اطلاعيه تكميلي اين سازمان ساعت 14 روز شنبه 19 بهمن­ ماه از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 پیش از این قرار بود این آزمون در صبح و بعد از ظهر روزهای 16 و 17 و 18 بهمن ماه 92 برگزار شود. 

کد مطلب 2229111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها