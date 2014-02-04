اردبیل استان معین در امدادرسانی به گرفتار شدگان برف گیلان شد/ اعزام اولین اکیپ امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اعزام نیروهای امدادی اردبیل به این استان افزود: در پی افت شدید دما و بارش سنگین برف در مناطق مختلف استان گیلان، هلال احمر اردبیل به عنوان استان معین برای کمک­ رسانی به گرفتارشدگان برف و کولاک گیلان انتخاب و نیروهای خود را به منطقه اعزام کرده است.

وی با بیان اینکه اولین اکیپ متشكل از 13 نفر نیروی متخصص با تجهیزات کامل امدادی به این استان اعزام شده است، ادامه داد: 3 دستگاه خودروي امدادی و عملياتي نیز با ست کامل در این امدادرسانی بکار گرفته شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در این خصوص اکیپ اعزامی در اولین ماموریت خود بیش 150 خودروی گرفتار شده در برف و کولاک را نجات دهد.

وی با اشاره به حضور این نیروهای عملیاتی در مسیر مواصلاتی استان گیلان متذکر شد: هم اکنون نیز اکیپ اعزامی استان در شهرستان صومعه­سرا حضور یافته و عمليات امدادی خود را براي نجات آسيب ديدگان آغاز كرده اند.

غیبی همچنین با اشاره به ارسال و توزیع چهار هزار قرص نان و هزار و 700 قوطي كنسرو برای حادثه دیدگان برف و کولاک گیلان عنوان کرد: در حال حاضر نیروهای امدادی اعزامی مشغول امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی در بين گرفتار شدگان برف منطقه می­باشند.