«یک شاخه گل سرخ» جزو آثار نو تئاتر دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر سیروس همتی در ابتدای مراسم رونمایی مجموعه نمایشنامه «یک شاخه گل سرخ» که در سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار شد گفت: این نمایشنامه چهار سال در نوبت انتشار بود و امروز خوشحال هستم که این مجموعه به سرانجام رسیده و در اختیار علاقمندان به تئاتر قرار گرفت.پ

همتی، ضمن تشکر از مسئولان حوزه هنری استان تهران و انتشارات سوره مهر افزود: نمایشنامه در کشور ما به لحاظ تیراژ، حق‌الزحمه و... مظلوم است برای همین برگزاری یک مراسم مستقل برای رونمایی نمایشنامه بسیار جای تشکر دارد و به جهت معنوی و بُعد هنری این نشست برای بنده به خاطره‌ای خوش و ماندگار تبدیل خواهد شد.

در ادامه مراسم شهرام کرمی با اشاره به طرح جلد ساده و اولیه کتاب، گفت: انتشارات سوره مهر در زمینه حروف‌چینی، صفحه‌بندی و رسم‌الخط صاحب سبک است و صفحات داخلی کتاب خوب طراحی شده است.

نویسنده نمایشنامه «بلوط‌های تلخ» افزود: در مورد تئاتر دینی بسیاری معتقدند که یک اثر دینی، تئاتری است که به تاریخ زندگی امامان، ائمه و قصص قرآنی بپردازد و آن چیزی را که به عنوان واقع گرایی اتفاق می‌افتد را در زمره تئاتر دینی قلمداد نمی‌کنند. هرچند این تعریف چند سالی است که دچار تغییر معنی شده و در حال حاضر آثاری تولید می‌شوند که مضامین آن مستقیم ریشه در مفاهیم دینی و اخلاقی شخصیت‌ها دارد.

کرمی مجموعه نمایشنامه یک شاخه گل سرخ را در عرصه تئاتر دینی نو و نبوغ آمیز توصیف کرد و ادامه داد: جسارت نمایشنامه «یک شاخه گل سرخ» این است که تاریخ را با زبان امروزی عجین می‌کند و این اتفاق نو و جدیدی است که در ادبیات ما در حال شکل‌گیری است.

وی زاویه دید سیروس همتی را به مضامین، نو و خلاقانه دانست و تصریح کرد: زبان نمایشنامه قابل باور است حتی نمایشنامه دوم این مجموعه یعنی «جاثلیق» که مقداری زبان تاریخی دارد آن چنان تابع زبان تاریخی نیست و ما بسیاری از مفاهیم و گفتگوهای شخصیت‌ها را به راحتی درک و دریافت می‌کنیم. این زبان منحصر به فردی است که بسیاری از شخصیت‌های تاریخی با زبان امروزی مباحث خود را طرح می‌کنند و این ویژگی مهم‌ترین عنصر ارتباطی برای درک و ارتباط نمایشنامه برای مخاطب شناخته می‌شود.