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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

حجت الاسلام حسینی مقدم:

برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم درشیراز/ حضور 500 نفردر مسابقات

برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم درشیراز/ حضور 500 نفردر مسابقات

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان فارس از برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم درشیراز خبر داد و گفت: 500 نفر در مسابقات قرآن کشور شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل حسینی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در نشست همفکری اصحاب رسانه با مدیران برگزار کننده سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم افزود: در مسابقات امسال كه از يكم تا ششم اسفند ماه برگزار مي شود ما ميزبان حدود 500 متسابق خواهيم بود و باید متناسب با چنین حضور بزرگی برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ظرفيت اين مسابقات بسيار بالا است و مي تواند مبدا يك حركت بزرگ قرآني در فارس باشد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان فارس افزود: 35 کمیته برای برگزاري اين مسابقات تشكيل شده كه هر دستگاهی بخشی از این مسئولیت بزرگ را بر عهده گرفته است.

حجت الاسلام حسینی مقدم تاکید کرد: برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقات مد نظر همگان قرار دارد و در این خصوص مدیران دستگاه های مختلف نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی یادآور شد: خوشبختانه طی چند سال گذشته  در عرصه هاي مختلف فرهنگي كار هاي بسيار خوبي انجام شده اما این مسابقات فعالیت وکارهای بیشتری را طلب می کند.

کد مطلب 2229128

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