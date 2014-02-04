برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم درشیراز/ حضور 500 نفردر مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل حسینی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در نشست همفکری اصحاب رسانه با مدیران برگزار کننده سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم افزود: در مسابقات امسال كه از يكم تا ششم اسفند ماه برگزار مي شود ما ميزبان حدود 500 متسابق خواهيم بود و باید متناسب با چنین حضور بزرگی برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ظرفيت اين مسابقات بسيار بالا است و مي تواند مبدا يك حركت بزرگ قرآني در فارس باشد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان فارس افزود: 35 کمیته برای برگزاري اين مسابقات تشكيل شده كه هر دستگاهی بخشی از این مسئولیت بزرگ را بر عهده گرفته است.

حجت الاسلام حسینی مقدم تاکید کرد: برگزاری هرچه با شکوه تر این مسابقات مد نظر همگان قرار دارد و در این خصوص مدیران دستگاه های مختلف نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی یادآور شد: خوشبختانه طی چند سال گذشته در عرصه هاي مختلف فرهنگي كار هاي بسيار خوبي انجام شده اما این مسابقات فعالیت وکارهای بیشتری را طلب می کند.