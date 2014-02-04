وجود 7500 مستمری بگیر در ورامین/ رضایت 85درصد شهروندان از عملکرد تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اصغر بندی در حاشیه دیدار با امام جمعه ورامین با اشاره به خدمات سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی خدمات رسانی به قشر محروم جامعه است که سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه قدم های موثری را برداشته است.



رییس تأمین اجتماعی شهرستان ورامین با اشاره به خدمات سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان ورامین اظهار داشت: 250 هزار بیمه شده اصلی و تبعی در منطقه ورامین، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و هفت هزار کارگاه در سطح این منطقه فعال است که پنج هزار و 300 واحد آن در شهر ورامین مستقر هستند.



بندی گفت: در اسلام هیچ حسنه‌ای بالاتر و محبوب‌تر از این نیست که بنده‌ مؤمنی را خوشحال کند، لذا خدمات گسترده کارکنان تأمین‌اجتماعی که آیات و روایات بسیاری بر ارزش این فعالیت‌ها تأکید دارد، قابل تحسین است.



وی ادامه داد: هفت هزار و 500 مستمری بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی در ورامین وجود دارد البته با احتساب خانواده های آنان، این آمار به 50 هزار نفر می رسد، همچنین سه پلی کلینیک و یک بیمارستان در این منطقه تحت نظر تأمین اجتماعی مشغول به خدمت رسانی هستند.



بندی اضافه کرد: خدمات تأمین اجتماعی با آینده مردم در ارتباط است به همین دلیل عملکرد این سازمان تأثیر زیادی در زندگی مردم خواهد داشت و نحوه برخورد پرسنل تأمین اجتماعی با مردم بسیار مهم است و باید همواره با روی خوش و چهره ای خندان به پرونده های اعضای این سازمان رسیدگی کرد.



این مسئول تأکید کرد: کارکنان تأمین‌اجتماعی در ورامین با پاسخگویی شفاف و راهنمایی مطلوب مراجعه‌کنندگان و از طرفی تعامل مطلوب با مسئولین توانسته‌اند اهداف عالی این سازمان که خدمت‌رسانی به آحاد جامعه است را تحقق بخشند.



بندی افزود: یک سوم جمعیت ورامین در حوزه کار تأمین اجتماعی قرار دارند و در نظرسنجی که در استانداری انجام شد بیش از 85 درصد مردم از عملکرد این اداره در ورامین ابراز رضایت کردند که امید است با تلاش بیشتر میزان رضایتمندی مردم ورامین افزایش یابد.



وی عنوان کرد: بیمه تامین اجتماعی با توجه به برخورداری از تعدادی بالای بیمه شدگان، نقش مهمی را در حوزه تامین هزینه های مردم به ویژه در بخش بهداشت و درمان بر عهده گرفته است و خدمات بیمه تامین اجتماعی در بخش های مختلف جامعه قابل تقدیر است.



بندی بیان کرد: مقوله تامین اجتماعی و رفاه عمومی موضوعی است که امروزه در تمام دنیا مورد توجه مسئولین بوده و سعی دارند با یک برنامه ریزی دقیق زمینه هر چه بیشتر رفاه و آسایش عمومی مردم خود را فراهم کنند.



این مسئول گفت: با توجه به اینکه تمام دغدغه مقام معظم رهبری و همه مسئولان دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رفع مشکلات مردم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بوده است، باید در رفع مشکلات رفاهی و تامین اجتماعی شهروندان تلاش دو چندان کرد.