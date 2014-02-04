نباید یک نسخه ورزشی برای تمام خوزستان بپیچیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در نشست شورای ورزش استان خوزستان اظهارکرد: با امکانات و نیروهایی که در استان داریم می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم که نیازمند همفکری است به همین خاطر نیز ما این نشست را برگزار کردیم.
وی ادامه داد: اگر هر مدیری بخواهد فقط به رشته ای که درآن درس خوانده است توجه کند و برای آن برنامه ریزی کند و به سایر رشته توجه نکند در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
مقتدایی اضافه کرد: مدیران باید انگیزه داشته باشند و با یکدیگر همکاری کنند تا زودتر به هدف مورد نظر خود برسند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه ورزشی که در سطح آموزشگاه انجام می شود، بیان کرد: اگر می خواهیم در ورزش موفق باشیم باید از سطح پایه که همان آموزشگاه ها است شروع کنیم.
استاندار خوزستان همچنین بیان کرد: هر کس دلسوز و نگران این ورزش است باید جلو بیاید و احساس مسئولیت کند تا بتوانیم با کمک یکدیگر و با برگزاری چنین نشست هایی چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان در ورزش استان گام های خوبی برداریم.
مقتدایی با اشاره به حسن سالمی (رییس هیات ورزشهای همگانی خوزستان) و سیف الله دهکردی (مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان اظهار کرد: افرادی مثل این آقایان زحمت زیادی برای ورزش خوزستان کشیده اند و با وجود سن و سال بالای خود، همچنان در عرصه ورزش در حال خدمت کردن به مرم هستند.
وی ادامه داد: باید با برنامه ریزی درست در استفاده از ورزشهای تفریحی و سالم، انرژی موجود در بین دختران و پسران را تخلیه کرد.
مقتدایی عنوان کرد: مردم نیاز به شادی و نشاط دارند که راه آن فراهم کردن امکانات مناسب و به معنای واقعی همگانی است.
اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: نباید یک نسخه ورزشی در مرکز استان برای تمام خوزستان بپیچیم بلکه باید برای هر شهرستان باتوجه به ویژگی های آن برنامه ریزی کنیم.
