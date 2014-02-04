درخواست وزیر کشور از نیروهای مسلح برای امدادرسانی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای مساعدت نیروهای مسلح در امدادرسانی به مردم غرب استان مازندران، طی نامه‌های جداگانه از رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست همکاری لازم با مسئولان استان را به عمل آورند.



در نامه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور خطاب به نیروهای مسلح آمده است: «با ایفاد تصویر نامه استاندار مازندران در خصوص وقوع بارش برف سنگین و بی‌سابقه در سطح استان مزبور، با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت امدادرسانی هرچه سریعتر به هموطنان، مزید امتنان خواهد بود دستور فرمائید نیروهای مسلح مستقر در استان نسبت به واگذاری تجهیزات مورد نیاز همراهی و مساعدت لازم را به عمل آورند.