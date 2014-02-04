نمایشگاه کتاب ایثار، شهادت و انقلاب در سرعین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی بعد از ظهر سه شنبه در آئین گشایش این نمایشگاه فرهنگی ادامه داد: هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب سرعین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بویژه در بین نسل جوان کشور است.

وی با بیان اینکه نسل جوان را باید با بهره گیری از ابزار هنر، با فلسفه ایثار و شهادت و انقلاب اسلامی ایران آشنا کرد، افزود: کتاب به عنوان قویترین ابزار هنری می تواند در این راستا تاثیرگذار باشد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرعین کتاب را مهمترین مؤلفه برای معرفی ارزش های انقلاب برشمرد و تصریح کرد: تاریخ فرهنگی ایران نشان داده که کتاب، مهمترین ابراز برای رساندن پیام به مردم است.

وی آشنایی مردم با کتب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معرفی برخی نویسندگان و ناشران برتر این حوزه و نیز روایت های ایثارگران از دوران انقلاب اسلامی و ایام جنگ را از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد.

سفیدی با بیان اینکه این نمایشگاه مرتبط با حوزه ایثار و شهادت و انقلاب تا پایان دهه فجر برگزار خواهد شد، متذکر شد: در این نمایشگاه تعداد 200 عنوان کتاب ارائه شده که شامل تخفیف 50 درصدی برای علاقه مندان خواهد شد.

وی همچنین از آمادگی کتابخانه عمومی سرعین جهت برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک با سایر نهادها و سازمان های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان خبر داد.