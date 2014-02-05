به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بجز در سال 1379 - که نمایشگاه کتاب و مطبوعات از هم منفک و مکان برگزاری این دو، از محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی به مصلای تهران منتقل شد - نمایشگاه مطبوعات در آبان ماه برگزار میشده است، 14 مهر امسال محمدرضا احمدی، مدیرعامل موسسه نشرآوران (مجری این نمایشگاه) در گفتگویی با خبرنگار مهر، از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه امسال و موکول شدن آن به سه ماه بعد (دقیقاً 28 بهمن تا 4 اسفند) خبر داد.
او این مسئله را به تصمیم اتخاذ شده از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت داد و هدف از آن را «برگزاری بهتر» نمایشگاه مذکور عنوان کرد و این اولین نقطه در تعویق زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات بود.
مدیرعامل موسسه مجری این نمایشگاه همان زمان از استقبال قابل توجه رسانهها جهت ثبت نام و حضور در این نمایشگاه خبر داد و با بیان اینکه «بسیاری از غرفهها تا این لحظه رزرو شده است» اعلام آمار بیشتر در این باره را به زمانی که ظرفیت این نمایشگاه تکمیل شود، موکول کرد.
حدود دو ماه بعد در 11 آذر و زمانی که مهلت ثبت نام برای حضور در این نمایشگاه به پایان رسیده بود، مدیرعامل نشرآوران در این باره به خبرنگار مهر گفت: همه کفضای مصلی از سوی رسانههای مختلف رزرو و ثبت نام هم عیناً همانند پارسال انجام شده است.
این در حالی بود که در شرایط مقررات این دوره از نمایشگاه مطبوعات آمده بود:
1ـ فضای نمایشگاه برای مؤسسههای مطبوعاتی 24 مترمربع، برای روزنامهها و سایر نشریات 12 مترمربع، برای خبرگزاریها 24 مترمربع و برای پایگاههای اطلاع رسانی 12 مترمربع در نظر گرفته شده است.
2ـ فضاها به ازای هر مترمربع 400 هزار ریال و اضافه متراژ درخواستی به ازای هر مترمربع 750 هزار ریال محاسبه و واگذار میشود.
3ـ تزئین فضای غرفهها و تأمین سایر لوازم و مواد مصرفی به عهده غرفهداران است.
4ـ غرفهها بر اساس موضوعی تعیین میشوند.
اما 23 دیماه امسال، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خود به تعویق افتادن نمایشگاه بینالمللی مطبوعات، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی را کلید زد و در اظهار نظری رسانهای، از احتمال تاخیر در برگزاری آن خبر داد. بلافاصله پس از این اظهارات معاون مطبوعاتی وی نیز از «چالشهای پیش رو در برگزاری نمایشگاه مطبوعات» سخن گفت و به این ترتیب موضوع برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال جاری در هالهای از ابهام قرار گرفت.
حسین انتظامی با بیان این نکته که «برخی از چهرههای صاحب نظر رسانهای به برگزاری نمایشگاه به شکل موجود انتقاد اساسی دارند و آن را مصداق اسراف میدانند» به موضوع اعلام ستاد نماز جمعه تهران هم مبنی بر اینکه «تا پایان سالجاری نماز جمعه در مصلای تهران برگزار خواهد شد» اشاره کرد و دست آخر کسری بودجه را پیش کشید و گفت: تأمین اعتبارات لازم برای برگزاری نمایشگاه به شکلی وزین هم، از دغدغههای تعیین کننده است که امیدواریم حل شود.
در همان ایام، محمدرضا احمدی، مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران در گفتگویی با خبرنگار مهر، درباره تعداد رسانههایی که پیش از موکول شدن نمایشگاه سراسری مطبوعات و خبرگزاریها به سال آینده، برای حضور در بیستمین دوره این نمایشگاه ثبت نام کردهاند، گفت: تعداد 580 نشریه و خبرگزاری برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کردهاند که اگر آمار نشریات محلی را هم که از طریق مراکز استان ثبت نام میشوند، اضافه کنیم، طبیعتاً بیشتر از این خواهد شد.
وی افزود: همه این نشریات ثبت نام خود را قطعی و غرفه خود را رزرو کردهاند و اکثریت آنها کار پرداخت اجاره بهای غرفه را هم انجام دادهاند.
در نهایت 12 بهمن امسال یعنی شنبه همین هفته، این احتمال به قطعیت تبدیل و نمایشگاه مطبوعات به سال آینده موکول شد. این خبر را مدیرعامل موسسه نشرآوران تائید کرد. او ضمن بیان تاریخچهای از کلِ این ماجرا گفت: پس از توافق اولیه با مصلای تهران در مهر ماه جاری، 28 بهمن لغایت چهارم اسفند به عنوان زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات رسماً اطلاعرسانی شد امّا پس از آن که ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد، نماز جمعه تا پایان زمستان در این مصلی برگزار میشود، ناچار از تغییر آتی در نمایشگاه شدیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات رایزنی با تشکلهای صنفی مدیریت مطبوعات و کارگروههای تخصصی متشکل از چهرههای رسانهای گفت: در این جلسات، گزینههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یکی از آنها عدم تغییر زمان اما تغییر محل از مصلی به مکانهایی محدودتر و لاجرم کاهش رسانههای متقاضی بود و یکی از آنها برگزاری کامل نمایشگاه با تأخیر زمانی که نهایتاً پس از بررسی مزایای هر انتخاب، گزینه دوم مورد تأکید قرار گرفت.
محمدرضا احمدی همچنین از مدیران رسانههایی که بابت اجاره غرفه، مبالغی را به حساب مؤسسه نشرآوران واریز کردهاند، خواست با مراجعه به این مؤسسه، مبالغ واریزی را پس بگیرند.
مدیرعامل موسسه مجری نمایشگاه سراسری مطبوعات و خبرگزاریها افزود: در حال حاضر برای برگزاری نمایشگاه با دو گزینه زمانی مواجهیم؛ یکی اوایل خرداد ماه و بلافاصله پس از نمایشگاه کتاب و دیگری اواسط مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار. قطعاً نهایی کردن هر کدام از این زمانها پس از رایزنی و نظرخواهی از اصحاب رسانه خواهد بود.
در همین حال محمدحسین نوشآبادی، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که این نمایشگاه به خاطر بیپولی امسال تعطیل شد؟ گفت: یکی از دلایل این اتفاق، کمبود اعتبارات بود موضوعات دیگری هم در این زمینه دخالت داشت. در مجموع آمادگی معاونت مطبوعاتی برای برگزاری این نمایشگاه در سال آینده بیشتر است و گرچه با تاخیر اما قطعاً با قوت بیشتری برگزار خواهد شد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید نمایشگاه سراسری مطبوعات که برای دومین بار در طول دوران برگزاری در یک سال برگزار نمیشود و به سال بعدش موکول شده، در خرداد یا شاید مرداد 93 با چه سبک و سیاقی برپا خواهد شد و آیا آنچه مسئولان در این باره وعده دادهاند، محقق خواهد شد یا خیر؟
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