  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

مبادله اسناد تصویب سه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و امارات 

مبادله اسناد تصویب سه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و امارات 

اسناد تبادل موافقتنامه استرداد مجرمین ، موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری و موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین ایران و امارات مبادله شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم رسمی مبادله سه موافقتنامه بین ایران و امارات بعد از ظهر امروز در امارات برگزار شد.

اسناد تبادل موافقتنامه استرداد مجرمین ، موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری و موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین دو کشور توسط محمدرضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات و عبدالرحیم یوسف العوضی ، معاون وزیر خارجه امارات در محل وزارت خارجه امارات در ابوظبی پس از امضا به تبادل رسید.

این سه موافقتنامه در سال 1388 به امضا رسیده بود و پس از طی مراحل تصویب در دو کشور ، امروز بطور رسمی مبادله شد. این سه موافقتنامه ، یک ماه پس از تاریخ اسناد مبادله ، لازم الاجرا خواهند شد. با اجرایی شدن این موافقتنامه ها ، همکاری دو کشور در زمینه های مختلف قضایی ، کنسولی و  حقوقی به ویژه درخصوص استرداد مجرمین هموار خواهد شد.

کد مطلب 2229142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها