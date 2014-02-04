محور رضوانشهر – انزلی مسدود نیست/ بازگشایی راه های روستایی گیلان همچنان ادامه دارد

محمد آقا جانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برخی مواقع به دلیل بارش سنگین برف و انحراف خودروهای سبک و سنگین به دلیل نداشتن تجهیزات لازم زمستانی، محور دچار ترافیک سنگین می شود.

وی در ادامه از پاکسازی مسیر های مواصلاتی به روستای آبکنار شهرستان بندر انزلی خبر داد و اظهارداشت: مسیر انزلی به رضوانشهر و ضیابر به پونل به دلیل ترافیک سنگین در اثر انحراف وسائط نقلیه سبک و سنگین مسدود می شود و این مسئله ربطی به بارش برف ندارد.

معاون عمرانی استاندار گیلان گفت: از مجموع دو هزار و 500 روستای استان 10 تا 15 درصد این مناطق همچنان مسدود است.

وی افزود: با هماهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هتل ها، مهمانخانه ها، مهمانپذیر ها و دیگر تاسیسات گردشگری بدون هیچ چشم داشتی پذیرایی مسافران گرفتار در برف هستند.

آقاجانزاده اذعان داشت: ساکنان مناطق کوهپایه ای استان در زمینه آذوقه مشکل چندانی ندارد اگر مشکلات موردی هم باشد مسئولان در کوتاهترین زمان ممکن به مشکلات آنان رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که مسیر ارتباطی شهرک گلخانه ای کیشستان صومعه سرا با مرکز شهر بسته و ساکنان این شهرک از نظر آذوقه با مشکل مواجه هستند، افزود: برف محور پیربازار – ضیابر با یک دستگاه برف روب روز گذشته پاکسازی شد و شهرک گلخانه ای نیز در این مسیر قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار گیلان به همیاری منطقه چهارم نیروی دریایی شمال کشور در بارش سنگین برف اشاره کرد و یادآورشد: علاوه بر این 10 گردان رزمی سپاه با 100 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 400 خانوار در شهرک گلخانه ای کیشستان صومعه سرا ساکن هستند و متاسفانه این شهرک فاقد نانوایی و هیچ نوع فروشگاهی است.