پارلمان ورزشی در خوزستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبير پیش از ظهر امروز در نشست شورای ورزش استان خوزستان اظهار کرد: این هم اندیشی ها و هم فکری هایی که در قالب نشست شورای ورزش استان برگزار می شود می توانند باعث یک تحول در ورزش استان شود و باید سعی کنیم برنامه ها به سمت علمي و كاربردي بودن پیش برود.



وی ادامه داد: باید این نشست در سطح شهرستان ها که ریاست آن بر عهده فرماندار است نیز برگزار شود و از هر یک از دستگاه که در آن شهرستان دفتری وجود دارد نماینده ای در آن جلسه شرکت کنند تا برای ورزش شهرستان خود چاره اندیشی کنند.



خبیر عنوان کرد: باید به تمام رشته های ورزشی در استان توجه کرد ولی بر روی رشته هایی که استعداد بیشتری در استان وجود دارد تمرکز بیشتری نیاز است.



معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان اضافه کرد: همچنین قصد داریم هر یک سال یا هر شش ماه یک بار با حدود 400 شرکت کننده پارلمان ورزشی استان را تشکیل دهیم



وی در ادامه با اشاره آئین نامه این پارلمان عنوان کرد: روند تصميم گيريها در این پارلمان که با شرکت صاحبنظران ورزش و اعضاي شوراي ورزش استان برگزار خواهد شد نيز در آئين نامه شورا مشخص شده است. همچنين دبيرخانه اي در اداره كل ورزش و جوانان استان زير نظر مديركل ورزش و جوانان استان تشكيل مي شود كه شرح وظايفي هم براي آن تدوين شده است.