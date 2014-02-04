ورود فرزندان به فضای مجازی با مراقبت والدین باشد

سرهنگ اسدالله زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوانان و نوجوانان تشنه يادگيري هستند و براي تشويق شدن از طرف والدين و دوستانشان سعي مي کنند بر علم و آگاهي خود در زمينه هاي گوناگون بيفزايند.

زحمتکش گفت: محيط مجازي و بستر اينترنت يکي از محل هايي است که فرزندان براي بدست آوردن اين مطالب به آن مراجعه مي کنند و طبیعتا با مسائل گوناگون مفید و مضر رو به رو می شوند.

وي افزود: اگر نظارت والدین بر فرزندان نباشد ممکن است رویارویی فرزندان با مسائل منفی در فضای مجازی ذهن آنها را مسموم کند بنابر این بايد سايت هايي که فرزندان به آنها مراجعه مي کنند نظارت شده باشد تا بتوان اين يادگيري را در مسيري مناسب و مثبت هدايت کرد.

زحمتکش در ادامه توصيه کرد: ساعاتي را که فرزندان خانواده با کامپيوتر کار مي کنند محدود شود و این شرایط مهیا نباشد که بدون حد و مرز از اينترنت استفاده کنند. حتما باید زماني را براي استفاده آنها از فضای مجازی مشخص کرد.

رئيس پليس فتا کرمانشاه گفت: تا جايي که ممکن است والدین باید در هنگام استفاده فرزندان از اینترنت در کنار آنها باشند و یا رایانه را در مکانی قرار دهند که مطالبی را که کودکان به سراغ آن می روند را تحت نظر داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت پاسخ دادن تمامی سوالات بچه ها از سوی پدر و مادر تصریح کرد: والدین بهتر است سایتهای مفید و سالم را شناسایی کرده و برای استفاده فرزندان در اوقات فراغت به آنها معرفی کنند.

زحمتکش دوستی والدین با فرزندان را یکی از نکات مهمی عنوان کرد که باید در رابطه پدر و مادر با فرزندان در نظر گرفته شود به گونه ای که بچه ها پیش از آنکه یک موضوع را به دوستانشان بگویند در رابطه با آن با والدین خود مشورت کنند.

رئيس پليس فتا کرمانشاه در پايان از شهروندان درخواست کرد که برای پاسخ سوالات و مشاوره های خود با شماره تلفن 2182429 و وبسايت cyberpolice.ir در تماس باشيد.