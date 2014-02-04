تکذیب شایعات در مورد رد صلاحیت شهردار اسلامشهر/ مردم برای دریافت سبد کالا نگران نباشند

امرالله حقیقی ظهر امروز در حاشیه بازدید از آکادمی قهرمانان تکواندو الغدیر اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن رد شایعات در خصوص رد صلاحیت شهردار منتخب اسلامشهر اظهار داشت: شورای شهر اسلامشهر با 13 رای شهردار را انتخاب کرده و طبق آخرین اخبار، در حال طی مسیر قانونی و اداری است و مشکل خاصی وجود ندارد که امید می رود در ایام دهه فجر مراسم معارفه شهردار جدید اسلامشهر برگزار شود.

وی افزود: بحث استعلام و امور اداری برای صدور ابلاغ شهردار کمی زمان می برد که امید می رود طی چند روز آینده شاهد حضور شهردار اسلامشهر در شهرستان باشیم.

تمام مشمولان سبد کالا دریافت می کنند

این مسئول با قبول مشکلات موجود درباره نحوه توزیع سبد کالا و اعتراض شهروندان، اعلام کرد: مردم نگران نباشند چرا که طبق هماهنگی های صورت گرفته برای تمام کسانی که مشمول دریافت این سبد کالا هستند، به اندازه کافی کالا وجود دارد و شهروندان می توانند در روزهای آینده با مراجعه به فروشگاه های اعلام شده، سبد خود را دریافت کنند.

رییس شورای تامین شهرستان اسلامشهر یادآور شد: در حال بررسی برای توزیع سبد کالا در مراکز جدید هستیم و احتمالا ساعت کار فروشگاه های عرضه توزیع سبد کالا افزایش خواهد یافت.

اسلامشهر با کمبود اماکن ورزشی مواجه است

حقیقی، در پاسخ به اینکه چه راه کار مشخصی برای حمایت از تیم های ورزشی دارید؟ اظهار داشت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که ورزش اسلامشهر پتانسیل بالایی دارد ولی با کمبود اماکن ورزشی مواجه است که دو راه کار مهم برای حل این مشکل وجود دارد، اول از امکانات ادارات شهرستان برای در اختیار قرار دادن سالن تمرین به ورزشکاران استفاده خواهیم کرد.

رییس شورای ورزش شهرستان اسلامشهر، راه کار دوم خود را اینگونه توضیح داد: در بودجه سال آینده برای تکمیل پروژه های ورزشی اعتبارات خوبی را در نظر گرفته می شود تا اماکنی که دارای بالای 70درصد پیشرفت فیزیکی هستند هرجه سریعتر به بهره برداری برسند، در نقاط دیگر هم با توجه به جمعیت و نیاز شهروندان فضاهایی را برای آغاز عملیات اجرایی احداث ورزشگاه در نظر خواهیم گرفت، سهم ویژه ای از اعتبارات شهرستانی به ورزش اختصاص خواهد یافت.