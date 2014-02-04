به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صحتي، ظهر سه شنبه در نشستي خبري به مناسبت ايام الله دهه فجر اظهار داشت: ميزان بدهي مشتركان، نشانگر تعامل شركت برق با مشتركان به ويژه صنايع است اما در مجموع مردم يزد جزو مشتركان خوش حساب در كشور به شمار مي روند.

وي در پاسخ به سئوال مهر مبني بر جمع آوري اشتراك صنايع در استان يزد به دليل بدهي برق عنوان كرد: هيچ صنعتي در استان يزد به خاطر عدم پرداخت پول برق، با جمع آوري انشعاب مواجه نشده است.

صحتي با بيان اينكه تعامل بسيار خوبي با صنايع داريم، تصريح كرد: براي بسياري از صنايع هم براي انشعاب و هم براي هزينه برق، قسط بندي شده اما تا حد امكان تلاش شده تا برق آنها قطع نشود.

وي افزود: اما متاسفانه برخي مشتركان خانگي كه البته تعداد آنها بسيار معدود و برخي مشتركان صنعتي، تا برقشان قطع نشود، اقدام به پرداخت قبوض نمي كنند.

ادارات دولتي پرداخت قبوض برق را به روزتر كنند

صحتي بخشي از مشكلات معوقات را مربوط به ادارات دولتي استان يزد دانست و اظهار اميدواري كرد: ادارات دولتي استان يزد بتوانند پرداختهاي قبوض خود را به روزتر كنند.

وي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر هزينه هاي انشعاب و رقمي كه از مشتركان در اين زمينه دريافت مي شود، اظهار داشت: هزينه انشعاب در يزد به طور ميانگين يك ميليون و 500 هزار تومان است كه 850 هزار تومان اين رقم از مشترك دريافت مي‌ شود و با اين حساب، 40 درصد بابت انشعاب برق از سوي شركت برق به مشتركان يارانه تعلق مي گيرد.

مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد تاكيد كرد: 10 سال بود كه در استان يزد هزينه انشعاب برق اضافه نشده بود و از سال گذشته هزينه انشعاب افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: در مجموع، درآمدهاي شركت برق با هزينه ها اصلا برابر نيست و هزينه ها چهار برابر درآمد است و اين شرايط در كل مجموعه وزارت نيرو حاكم است.

صحتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاش شركت توزيع برق براي استفاده از انرژي هاي جايگزين براي برق عنوان كرد: يزد مستعد استفاده از انرژي خورشيدي است و در اين زمينه سرمايه گذاري هايي نيز انجام شده است.

سه ميليارد تومان پروژه انرژي خورشيدي براي استان يزد تعريف شده است

وي ادامه داد: در مجموع بالغ بر سه ميليارد تومان در حوزه انرژي خورشيدي براي استان يزد پروژه تعريف شده است.

صحتي، ميزان انرژي خورشيدي در نظر گرفته شده براي كشور را 600 مگاوات اعلام كرد و افزود: حدود 370 كيلووات، پروژه انرژي خورشيدي در يزد داريم كه 200 كيلووات آن نصب شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ميزان مصرف انرژي برق در استان يزد اظهار داشت: ميزان مصرف برق در مشتركان خانگي يزد دو سوم مشتركان كشور است اما در عوض، صنايع استان يزد، دو برابر ميانگين كشوري برق مصرف مي كنند.

برق در استان يزد صرف توليد و ايجاد ارزش افزوده مي شود

صحتي تصريح كرد: اين آمار نشانگر آن است كه برق در استان يزد صرف توليد و صنعت مي شود و براي استان ارزش افزوده به همراه دارد.

وي فروش انرژي در سال 92 را سه ميليارد و 300 مگاوات ساعت اعلام كرد و يادآور شد: 50 درصد اين انرژي معادل بيش از يك ميليارد و 650 ميليون مگاوات ساعت را مشتركان صنعتي خريداري كرده اند.

صحتي در بخش ديگري از سخنان خود از سرقت يك ميليارد توماني كابل هاي مسي در استان يزد خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته سرقت كابل هاي برق خسارتهاي سنگيني به اين شركت وارد كرد اما با جايگزيني كابل هاي خودنگهدار، اين مشكل برطرف مي شود.

كابل‌هاي خودنگهدار جايگزين كابلهاي مسي/ سارقان طي يكسال يك ميليارد تومان خسارت وارد كردند

وي يادآور شد: با هزينه اي معادل 950 ميليون تومان، 676 هزار متر كابل خودنگهدار جايگزين كابلهاي مسي شد و دو هزار متر ديگر نيز در دست اجراست.

مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد، تعداد روستاهاي برق دار شده در سطح استان يزد را نيز هزار و 65 روستا اعلام كرد و افزود: 99.62 درصد روستاهاي استان يزد از نعمت برق بهره مند هستند.

وي بيان كرد: 100 روستاهاي بالاي 20 خانوار و 100 درصد روستاهاي بين 10 تا 20 خانوار همچنين 91.5 درصد روستاهاي زير 10 خانوار استان يزد، هم اكنون از نعمت برق برخوردارند.

قبل از انقلاب 52 روستا در يزد از نعمت برق برخوردار بود

صحتي، تعداد روستاهايي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در استان يزد از نعمت برق برخوردار بودند را 52 مورد اعلام كرد.

وي همچنين با مقايسه مشتركان برق در استان يزد قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت: قبل از پيروزي انقلاب تعداد مشتركان برق استان يزد 66 هزار و 690 مورد بوده است در حالي كه اين رقم در سال جاري به 556 هزار و 631 مورد رسيده است.