جلسه ستاد بحران کشور با حضور 5 وزیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در پی دستور اخیر رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلات دو استان گیلان و مازندران که ناشی از بارش های شدید برف بوده است امروز جلسه بحران کشور به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از وزیران ذیربط نظیر وزیر راه و شهرسازی، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

در این جلسه همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه یکی از مسئولان قوه قضائیه، سرلشگر رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان نظامی و انتظامی، معاون شهردار تهران، تعدادی از معاونان وزیران و مسئولان دستگاههای اجرایی که وظیفه عملیات در منطقه را به عهده دارند، حضور داشتند.

در این جلسه تصمیم گیری های لازم برای رفع مشکلات مربوط به دو استان گیلان و مازندران انجام شد.