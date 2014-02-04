کارخانه ذوب آهن آرارات خوی کلنگ زنی می شود/ افتتاح 65 طرح عمرانی و خدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری بعد از ظهر سه شنبه در جریان افتتاح نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی هنرمندان خوی، افزود: طی این دهه مبارک برنامه ریزی برای کلنگ زنی کارخانه ذوب آهن آرارات در بخش ایواوغلی، افتتاح فاز اول دبیرستان شبانه روزی شهدای فرهنگی خوی، افتتاح کارخانه آب معدنی اورین در بخش صفائیه و جابجایی روستای جدید مرکان در بخش ایواوغلی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه طی دهه فجر امسال 65 پروژه عمرانی و مخابراتی و بیش از 200 برنامه فرهنگی هنری در خوی افتتاح، کلنگ زنی و اجرا می شود، ادامه داد: در این راستا 22 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 72 میلیارد و 243 میلیون ریال، 38 پروژه مخابراتی با اعتبار 23 میلیارد و 349 میلیون ریال و 5 پروژه اقتصادی – خدماتی با اشتغالزایی برای 251 نفر و با اعتبار 1600 میلیارد و 7961 میلیون ریال در سطح شهرستان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.

فرماندار خوی مسجد حاج بابا در خوی را که محل تجمع و سخنرانی انقلابیون بود ، بعنوان یکی از مساجد مهم و انقلابی خوی معرفی کرد و اظهار داشت: یادواره 16 شهید انقلاب اسلامی خوی بخصوص شهید سلامت بخش و شهید خضرلو در این مسجد و همچنین جشن انقلاب در ده مسجد دیگر در اولین روز از دهه فجر برگزار می شود.

در چهارمین روز از ایام الله دهه فجر نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی هنرمندان خوی با حضور فرماندار خوی، معاون برنامه ریزی و مسئولان ادارات افتتاح شد، در این نمایشگاه، صنایع دستی از جمله چرم دوزی، مینا کاری، فرشبافی، گلیم بافی، کیف دوزی و .... به نمایش گذاشته شده است.

ساختمان دهیاری و آتش نشانی روستای بیزنده از توابع بخش ایواوغلی با اعتبار 400 میلیون ریال و به مساحت 128 متر مربع ساخته شده که با حضور مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچین طی مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار خوی، بخشدار بخش ایواوغلی و مسئولان ادارات، طرح توسعه مرغداری گوشتی از 15 هزار قطعه به 35 هزار قطعه واقع در روستای ویشلق از توابع بخش ایواوغلی به بهره برداری رسید.

این مرغداری با تخصیص 4 هزار میلیون ریال اعتبار بانکی و آورده شخصی 2 هزار و 500 میلیون ریال برای 8 نفر اشتغالزایی شده و با احتساب این طرح جمع واحدهای گوشتی شهرستان به 89 واحد و با ظرفیت یک میلیون و 640 هزار قطعه افزایش می یابد.