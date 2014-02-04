جزئیات تصمیمات جلسه ستاد بحران کشور درباره مازندران و گیلان/ اعلام آماده باش در 22 استان دیگر

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه بحران کشور که با حضور پنج تن از وزرا، نمایندگان قوای قضائیه و مقننه و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد اظهار کرد: از روز گذشته حسب دستور وزیر کشور، استانداران استانهای گیلان و مازندران در برخی مناطق برف زده حاضر شدند و اقدامات اولیه را برای حل مشکلات مردم انجام دادند.

وی افزود: با توجه به اینکه بارش برف در این دو استان بی سابقه بوده و در برخی مناطق تا حدود 2 متر هم می رسد مشکلات جدی فراوانی در منطقه ایجاد کرده است لذا بر همین اساس رئیس جمهور به وزیران کشور ، راه و شهرسازی و برخی دیگر وزیران ذیربط در جهت حل مشکلات مردم دستورات لازم را دادند تا اقدامات سریع در این خصوص به عمل بیاورد.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: از همین رو امروز وزیر کشور جلسه مدیریت بحران کشور را با حضور تعدادی از وزیران ذیربط نظیر وزیران راه و شهرسازی، اطلاعات، نیرو و آموزش و پرورش برگزار کرد.

در این جلسه همچنین محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه و نماینده ای از قوه قضائیه، سرلشکر رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان نظامی و انتظامی، وزیران و مسئولان دستگاههای اجرایی که وظیفه عملیات در منطقه را به عهده دارند به همراه معاون شهردار تهران حضور داشتند.

وی با اشاره به جزئیات این جلسه گفت:در جلسه ستاد بحران کشور گزارشی از وضعیت محلی و مشکلات دستگاهها ارائه شد و دستگاههای مسئول نیز گزارشی از اقدامات خود را ارائه کردند.

بر همین اساس تصمیم گرفته شد کارهایی که باید انجام گیرد با اولویت حفظ جان هموطنان عزیز انجام شود.

امیری با اشاره به جمع بندی وزیر کشور از جلسه مدیریت بحران کشور ادامه داد: در این جمع بندی مقرر شد دستگاههای ذیربط در استانهای مازندران و گیلان همچنان در آمادگی باشند و از طرفی با توجه به اینکه سامانه بارشی اخیر 22 استان دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار داده است مقرر شد آن استانها هم آمادگی خود را برای مقابله با حوادث طبیعی احتمالی حفظ کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مصرف گاز و برق کشور به شدت افزایش یافته است لذا به هموطنان عزیز توصیه شد در جهت صرفه جویی انرژی مساعدت به عمل بیاورند تا سایر هموطنانی که در مناطق حادثه دیده هستند و به گاز و برق نیاز مبرمی دارند، با کمبود انرژی مواجه نشوند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد که یکی از تصمیم گیری های جلسه این بود که کالاهای اساسی، آذوقه، آب و نان به ویژه در مناطق حادثه دیده تامین شود. در همین راستا خزانه داری کل کشور اعلام کرد که تنخواه گردان لازم را به دستگاهها برای رفع مشکلات مناطق حادثه دیده تامین خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بیمارستانها در مناطق حادثه دیده با مشکل جدی مواجه هستند حل مشکل بیمارستانها در اولویت خواهد بود از سویی حسب اعلام مسئولان هواشناسی از فردا شاهد تابش آفتاب خواهیم بود که این امر باعث مشکلات ناشی از یخبندان جدی خواهد بود که لازم است هموطنان عزیز برای مواجه با چنین حالتی آمادگی لازم را داشته باشند.

امیری خاطرنشان کرد: در پایان وزارت کشور از همه هموطنان عزیز درخواست دارد از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند و در صورت ضرورت از خودروهای مجهز بهره گرفته و هشدارهای پلیس راه را جدی بگیرند. همچنین مقرر شد که پلیس راه از تردد خودروهایی که به وسایل ایمنی تجهیز نیستند جدا خودداری به عمل آورد.