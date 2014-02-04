احتمال حضور آیت الله هاشمی به جای رئیس جمهور در اختتامیه کتاب سال

به گزارش خبرنگار مهر حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم پایانی سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتفی شد.
روحانی به دلیل مشغله های کاری امکان حضور در این برنامه را که شنبه آینده در تهران برگزار می شود، ندارد.
شنیده های خبرنگار مهر حاکی از آن است که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای رئیس جمهور در این مراسم حضور خواهد یافت.
با این حال حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دست اندرکاران کتاب سال در آئین پایانی این جایزه قطعی است.
در آئین پایانی سی و یکمین دوره جایزه کتاب بهترین کتابهای منتشره شده در سال 1391 معرفی می شوند. این مراسم از ساعت 15 تا 17 روز شنبه 19 بهمن در محل تالار وحدت در تهران برگزار می شود.
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