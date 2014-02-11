اشتغال 168 میلیون کودک در جهان/ حذف فوری تمامی اشکال کار کودک

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره کار اجباری اعلام کرد: امروز ما شاهد فعالیت کودکان زحمتکش در معادن، مزارع و یا در حال اعزام به کار در محل های دور از خانه هستیم.

کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی در بیش از دو سال قبل مذاکراتی را برای از بین بردن بدترین اشکال کار کودک انجام دادند و در سال 1999 نیز مقرراتی در این زمینه به تصویب رسیده بود.

کنوانسیون های موجود این امکان را فراهم کرده اند که بتوانیم بین کودکان شاغل در کارهای خطرناک، اسارت، بردگی و یا کار اجباری تمایز قائل شویم. با این حال همه اشکال کار کودکان باید در کوتاه ترین زمان ممکن حذف شوند.

همه کودکانی که در معرض کارهای پُرخطر هستند و تحت عنوان برده فعالیت می کنند از دستمزد منصفانه بهره مند نمی شوند. پایان دادن به برده داری و یا کار اجباری نیازمند اقدام هدفمند برای تغییر قوانین، حمایت از قربانیان و توانمندسازی افراد در معرض خطر توسط کشورها است.

در حالی که برخی اقدامات پیشگیرانه در مورد کار کودکان مانند از بین بردن سیستم استخدام و پرداخت دستمزد یا جلوگیری از سوء استفاده وجود دارد، اما برای رفتن کودکان به مدرسه نیازمند اقدامات مهم تری هستیم تا اطمینان حاصل شود کار معقول و مناسب برای همه وجود خواهد داشت.

در سال 2008، استانداردهای اندازه گیری جهانی بر کار کودکان به تصویب رسید. برآورد جدید سازمان جهانی کار در اکتبر سال گذشته نشان می دهد که تعداد کودکان کار در یک فاصله 12 ساله از 245 میلیون نفر به 168 میلیون نفر کاهش یافته است.