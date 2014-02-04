ستاد مدیریت بحران پول، بنزین و گازوئیل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در نوشهر متاسفانه در شرایط فعلی پول بنزین و گازوئیل هم نداریم و لازم است تا نمایندگان مجلس در فصل بودجه با توجه به حادثه خیز بودن کشور با نگاه ویژه به اعتبارات حوادث و بحران بنگرنند.
امام جمعه چالوس نیز با اشاره به اهمیت برپایی این جلسات گفت: انتظار مردم این است که مدیران در این نشست ها و جلسات تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرند.
حجت الاسلام محمد مهدی راشدی افزود: زمانی این جلسات موثر و ثمربخش خواهد بود که شیرینی و نتایج آن برای حل مشکلات مردم باشد.
وی با اشاره به خسارت سیل گذشته و عدم رفع مشکلات تاکنون خاطرنشان کرد: مسئولین نباید بعد از آب شدن برف مشکلات مردم را فراموش کنند درحالیکه مشکلات سیل هنوز در منطقه باقی است و بطور کامل رفع نشده است.
وی افزود : با وجود این که مسئولان دو شهرستان نوشهر و چالوس تمام توانشان را از نخستین ساعات بارش برف برای رفع این مشکلات به کارگرفته اند، اما بخش عمده ای از مشکلات موجود در منطقه همچنان پا برجاست.
رئیس ستا د مدیریت بحران کشور با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات پیشگیرانه با توجه به حادثه خیز بودن کشور عنوان کرد: هنوز یک ریال از اعتبارات سال 91 و سال 92 به مديريت بحران پرداخته نشده است و بنزین و گازوئیل هم نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در نوشهر متاسفانه در شرایط فعلی پول بنزین و گازوئیل هم نداریم و لازم است تا نمایندگان مجلس در فصل بودجه با توجه به حادثه خیز بودن کشور با نگاه ویژه به اعتبارات حوادث و بحران بنگرنند.
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