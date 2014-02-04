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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۲

قدمی مطرح کرد:

ستاد مدیریت بحران پول، بنزین و گازوئیل ندارد

ستاد مدیریت بحران پول، بنزین و گازوئیل ندارد

رئیس ستا د مدیریت بحران کشور با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات پیشگیرانه با توجه به حادثه خیز بودن کشور عنوان کرد: هنوز یک ریال از اعتبارات سال 91 و سال 92 به مديريت بحران پرداخته نشده است و بنزین و گازوئیل هم نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در نوشهر متاسفانه در شرایط فعلی پول بنزین و گازوئیل هم نداریم و لازم است تا نمایندگان مجلس در فصل بودجه با توجه به حادثه خیز بودن کشور با نگاه ویژه به اعتبارات حوادث و بحران بنگرنند.

امام جمعه چالوس نیز با اشاره به اهمیت برپایی این جلسات گفت: انتظار مردم این است که مدیران در این نشست ها و جلسات تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرند.

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی افزود: زمانی این جلسات موثر و ثمربخش خواهد بود که شیرینی و نتایج آن برای حل مشکلات مردم باشد.

وی با اشاره به خسارت سیل گذشته و عدم رفع مشکلات تاکنون خاطرنشان کرد: مسئولین نباید بعد از آب شدن برف مشکلات مردم را فراموش کنند درحالیکه مشکلات سیل هنوز در منطقه باقی است و بطور کامل رفع نشده است.

وی افزود : با وجود این که مسئولان دو شهرستان نوشهر و چالوس  تمام توانشان را از نخستین ساعات بارش برف برای رفع این مشکلات به کارگرفته اند، اما بخش عمده ای از مشکلات موجود در منطقه همچنان پا برجاست.

کد مطلب 2229195

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