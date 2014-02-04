خیرمقدم سینماگران به اهالی رسانه در برج میلاد/ "بادیگران" به محمد آفریده تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه 15 بهمن ماه، هنگام نمایش فیلم سینمایی «با دیگران» به کارگردانی ناصر ضمیری در سالن نمایش برج میلاد، کیوان کثیریان روی صحنه رفت و اعلام کرد: از امروز قبل از نمایش هر فیلم سینمایی، عوامل آن فیلم را به روی صحنه دعوت کرده تا با آنها صحبت کنیم رودررو شما را به دیدن فیلم دعوت کنند.

وی بعد از اعلام این خبر از عوامل فیلم سینمایی «بادیگران» دعوت کرد تا به روی صحنه بیایند.

سمواتی تهیه کننده فیلم سینمایی «با دیگران» در سخنان کوتاهی پیش از آغاز نمایش فیلم گفت: امیدوارم از دیدن این فیلم سینمایی خوشتان بیاید. این فیلم سینمایی حاصل زحمات یک گروه است و خوشحالم که نام محمد آفریده به عنوان تهیه کننده کنار اسم من قرار دارد.

وی سپس ضمن تقدیم فیلم به آفریده افزود: از شما می خواهم تا محمد آفریده را تشویق کنید، چرا که او سال ها در کنار فیلم اولی ها حضور داشته و از آنها حمایت کرده است.

پیش از این، عوامل فیلم های سینمایی که در کاخ جشنواره اکران می شدند، جلوی درهای ورودی کاخ جشنواره و روی فرش قرمز مورد استقبال عکاسان قرار می گرفتند.