طرح گازرسانی به کارخانه آسفالت شهرداری بسطام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یعقوبیان ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح گازرسانی به کارخانه آسفالت شهرداری بسطام ضمن بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال اجرا شده است گفت: در هر ساعت یک هزار متر مکعب گاز مورد استفاده این کارخانه قرار می گیرد.

وی ساخت ایستگاه تقلیل گاز، 500 متر لوله کشی شبکه گازرسانی داخلی و نصب هفت علمک را از جمله اقدامات اجرایی این طرح برشمرد.

شهردار بسطام ظرفیت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری را 80 تن در ساعت اعلام و تصریح کرد: با اجرای طرح گازرسانی به این کارخانه، گاز طبیعی جایگزین سوخت مازوت شد که از مهم ترین مزایای آن می توان به کاهش آلودگی، افزایش بهره وری، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت اشاره کرد.

در این مراسم جمعی از خانواده های معظم شاهد، مهدی بندرآبادی معاون استاندار و فرماندار شهرستان شاهرود و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.