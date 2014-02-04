10 پروژه توليد برق فارس به بهره برداری رسید

<p dir="RTL"> به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پست 63 کیلو ولت شهر صدرا، گفت: صنعت برق اولويت ويژه اي در برنامه هاي توسعه دارد و بدون تنظيم زير ساخت هاي برق اتفاق مثبتي در توسعه صنعتي استان روی نمی دهد.</p> <p dir="RTL"> محمد احمدی تصريح كرد: خوشبختانه فعاليت هاي قابل توجهي در توسعه زير ساخت ها و تامين نيازهاي صنايع در فارس به ويژه در صنعت برق انجام شده اما نواقص و مشكلات نیز بايد با حمايت دستگاه هاي ملي مرتفع گردد.</p> <p dir="RTL"> وی افزود: براساس مصوبه دولت امكان استفاده بيشتر، دستگاههايي مانند برق از منابع بانكي جهت پيشبرد طرح و برنامه ها فرهم شده و اميدواريم با اين سياست گذاري بتوانيم شاهد توسعه صنايع مادر و زير ساخت ها باشيم.</p> <p dir="RTL"> استاندار فارس با اشاره به ساخت نزديك به 33 هزار واحد مسكن مهر در شهر صدرا عنوان كرد: برق منطقه اي در زمينه تامين برق مورد نياز اين واحدها به خوبي اقدام كرده و اميدواريم ساير دستگاههاي خدماتي نيز در اين زمينه به تعهدات خود عمل كنند.</p> <p dir="RTL"> احمدی با اشاره به فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: در نظام جمهوري اسلامي و در پناه تعاليم قرآني توفيق خدمتگزاري يافته ايم و اين موهبت به بركت رهبري امام راحل(ره)، رشادت هاي ملت بزرگ ايران و ايثارگري شهدا به دست آمده است.</p>

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