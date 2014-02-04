حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی/ زنان در مبارزات انقلابی نقش موثری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز مهرزاد شیرازی در نشست بصیرتی ویژه دختران در سالن فاطمیه ورامین با اشاره به تحول انقلاب اسلامی در حوزه زنان اظهار داشت: جامعه امروز ایران مفتخر است که زنان در تمام عرصه ها اعم از تحصیل علم، امور اجرایی و تصمیم گیری کلان کشور حضوری فعال دارند.



این فعال حوزه زنان افزود: زنان ایران اسلامی در دوران قبل از انقلاب اسلامی در سه گروه متفاوت قرار داشتند، گروه اول زنان صنعتی که تمام افکار، ارتباطات و پوشش این زنان برگرفته از فرهنگ غرب بود و گروه دوم جامعه زنان ایران را گروه سنتی تشکیل می دادند که این قشر از جامعه در هیچ یک از فعالیت ها و فضاهای اجتماعی از جمله مراکز آموزشی شرکت نمی کردند و گروه سوم جامعه زنان ایران در پیش از انقلاب، گروه اعتدال گرا بودند که با مجاهدت خود بسیاری از باورها را در مورد زنان تغییر دادند.



وی ادامه داد: زنان مسلمان ایران با بهره گیری از تعالیم روح بخش اسلام در مقابل کشف حجاب و وضعیت غیر اسلامی زمان محمد رضا شاه پهلوی کمر همت بستند و به استقبال خطر رفتند و انقلاب اسلامی ایران روح تازه ای در بطن جامعه زنان دمید گویی آنها دوباره متولد شدند.



مسئول کمیته زنان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات بزرگی نصیب زنان جامعه شد که آن را باید موهبت الهی دانست تا جایی که امام خمینی بارها فرمودند که من در جامعه زن ها یک جور تحول عظیمی می بینیم که بیشتر از تحولی است که در مردان پیدا شده است.



شیرازی اضافه کرد: حضور پرشور در انقلاب اسلامی از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ایران به شمار می ورد، آنان در روزهای نخستین انقلاب وارد میدان مبارزه شدند و با جهاد خود قدم به قدم انقلاب اسلامی را یاری کردند.



این مسئول عنوان کرد: زنان در انقلاب اسلامی خدمات بسیاری را به انقلاب کردند و همانگونه که در زمان جنگ نیز زنان در پشت جبهه‌ها خدمات بسیاری را به انقلاب کردند که من به خاطر دارم در آن زمان زنان بعد از اینکه فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستادند با همدیگر کارهایی را برای خدمت رسانی به انقلاب انجام می‌دادند.



وی بیان داشت: اهمیت حضور زنان در مبارزات زمانی آشکار می شود که به این نکته مهم اشاره شد که زنان نه تنها در برخی موارد در صحنه مبارزه حضور جدی و فعال داشته و خود در خط مقدم مبارزه حاضر می شدند بلکه مشوق اصلی مردان و همسران خویش برای شرکت در این مبارزه به حساب می آمدند.



شیرازی تأکید کرد: در تفکر اسلامی زن به عنوان موجودی که همزمان می تواند سه نقش بسیار مهم همسری، مادری و عنصر موثر اجتماعی را به اتفاق ایفا کند مورد نظر است و به دلیل همین تفکر است که نهضتی همچون انقلاب اسلامی توانست بدون امکانات مادی بر رژیم قدرتمند طاغوت غلبه کند.



وی بار دیگر با اشاره به ارتقای جایگاه زنان در کشورمان بعد از انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی گفت: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ایجاد هویت و شخصیت برای زنان مسلمان و حضور موثر زنان در عرصه‌های علمی و دانشگاهی و سطوح گوناگون اجرایی کشور است.



این مسئول یادآور شد: در حال حاضر دشمن تلاش می کند از ناحیه زنان و خانواده ورود پیدا کند و چنانکه خوددشمنان هم بارها گفته اند هر چادری که از سر یک زن مسلمان ایرانی و اسلامی بردارید راهی برای نفوذ به انقلاب ایران پیدا کرده اید و امروز زنان در عرصه جنگ نرم وعملیات روانی می تواند نقش بسزایی ایفا کند.



وی گفت: باید تلاش کنیم هویت الهی زنان مسلمان که دستاورد عظیم انقلاب اسلامی بوده حفظ شود چرا که امروز دشمن با تدوین برنامه‌های مختلفی به‌دنبال ترویج برهنگی و بی‌بند و باری و ضعیف جلوه دادن زنان و دختران مسلمان است.